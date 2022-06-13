فوائد أوراق النيم الصحية.. للبشرة والشعر

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الرياض - احمد صلاح - توجد فوائد أوراق النيم الصحية، فهي تعزز من صحة الجلد وتعمل على علاجه، ومفيدة جدًا لنمو الشعر، وتعمل على تطهير الكبد، وأوراق النيم مكونة من مكونات صحية تحارب الفطريات والبكتيريا الموجودة في الجسم.

فوائد أوراق النيم الصحية

هناك فوائد أوراق النيم الصحية، فمن ضمن فوائدها أولًا العناية بالجلد، فهي لها خصائص فعالة تحارب الالتهابات، وتعمل على تلطيف الجلد وحمايته من الحروق والفطريات الجلدية وتقلل من تهيجه والتهاباته.

ويمكن تحضيره بطريقة سهلة للبشرة وهي أن نحضر طبق صغير ونضع فيه ملعقتان كبيرتان من مسحوق أوراق النيم وايضًا ملعقتان كبيرتان من بودرة خشب الصندلوملعقة ونصف من ماء الورد ونخلطهم جيدًا حتى تصبح المكونات عجينة، ونضع هذا القناع على البشرة، ثم نغسل الوجه بعد عشر دقائق بماء بارد.

تعمل أوراق النيم على إزالة قشرة الرأس بسبب مكوناته المضادة للفطريات، حيث نضع ثلاثة ملاعق كبيرة منه مع القليل من الماء حتى تصبح عجينة سميكة وندعك بها فروة الرأس ثم نترك الخليط نصف ساعة ونشطف الشعر جيدًا بالماء.

يعمل النيم أيضًا على تنقية الدم، حيث أنه ينقي الدم من كل السموم الموجودة به، فيجعل الجسم أكثر توازن، كما يمكن إذا استخدمناه كمسحوق يعمل على تطهير الكبد، كما أنه يقوي المناعة