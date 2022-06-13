نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكواب موس الأوريو ألذ وأسرع حلى بارد بدون فرن بمكونات بسيطة وطعم رهيب في المقال التالي

حلى الأوريو من الحلويات الشهيرة في الوقت الحالي وهي تقدم في الكافيهات بأسعار باهظة وتساعد على الترطيب في هذه الأجواء الحارة، ويمكنك عملها بطرق مختلفة وسريعة بمكونات موجودة من بيتك وطعم أحلى من الجاهز وهي من الحلويات المفيدة والمغذية للأطفال واليوم نقدم لكم أنجح وأسهل طريقة لعمل موس الأوريو فتابعونا. طريقة عمل أكواب موس الأوريو المكونات: 170 جرام بسكويت أوريو.

2 ملعقة زبدة.

عبوة كريم شانتيه.

كوب حليب بارد. مكونات جناش الشوكولاتة: نصف كوب شوكولاتة.

ملعقة زيت.

نصف كوب كريمة. طريقة التحضير: نقوم بطحن البسكويت في المطحنة مع 2 ملعقة من الزبدة المذابة حتى يصبح مثل الرمل ثم نضع كميات قليلة في أكواب التقديم. نحضر بولة عميقة ونضع بها الكريم شانتيه مع الحليب المثلج ونخفق على سرعة منخفضة لمدة 5 دقائق حتى يصبح القوام كثيف. نخلط باقي كمية بسكويت الأوريو مع الكريم شانتيه من أسفل إلى أعلى ثم نصب المزيج فوق الأوريو بالتساوي ونتركها جانبا. الآن نجهز جناش الشوكولاتة عن طريق تسخين الكريمة في قدر على النار أو الحليب ثم يرفع على النار ويوضع على الشوكولاتة. نقلب جيدا حتى تذوب ثم نضيف ملعقة من الزيت حتى تعطي لامعة جذابة لها وعندما تبرد نضعها على وجه الأكواب. ويمكن أيضا تزين وجه أكواب موس الأوريو بقطعة من بسكويت الأوريو ثم نضعها في الثلاجة وتقدم وهي باردة وبالهنا والشفا. حلى بارد بالأوريو المكونات: عبوة من بسكويت الأوريو.

3 أكواب من الحليب.

2 ملعقة من النشا.

عبوة قشطة.

4 قطعة جبنة كريمي.

ربع كوب سكر.

3 ملاعق من الحليب البودرة.

كوب شوكولاتة.

نصف كوب حليب.

2 ملعقة من الزبدة. طريقة التحضير: نكسر البسكويت جيدا أو نطحنه في الكبة على حسب المتاح ثم يوضع في أكواب بلاستيك أو زجاج بعد ذلك نحضر وعاء. ونضيف بداخله الحليب مع النشا والحليب البودرة ثم يضاف القشطة والجبنة الكريمي والسكر ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات. نرفع الخليط على النار حتى يصبح القوام متماسك ثم نصب الخليط فوق الأوريو وعندما يبرد يوضع في الثلاجة ثم نحضر جناش الشوكولاتة. نسخن الحليب ثم نضيف الشوكولاتة مع الزبدة ونتركها جانبا حتى تبرد ثم نضعها على الوجه وندخلها الثلاجة لمدة ساعتين ثم تقدم. عمر شويل - جدة أكواب موس الأوريو ألذ وأسرع حلى بارد بدون فرن بمكونات بسيطة وطعم رهيب - ثقفني

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