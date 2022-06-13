أسهل طريقة لتحضير ألذ كيك غرقان بصوص الشوكولاتة

أسهل طريقة لتحضير ألذ كيك شوكولاتة، من ألذ وأشهى الحلويات التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك ولضيوفك هو كيك الشوكولاتة المزين بألذ صوص شوكولاتة بالإضافة إلى إقبال الأطفال على تناوله والذي يحتوي على فوائد غذائية عالية القيمة.

مكونات تحضير كيك الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة:

2 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

نصف كوب من السكر الأبيض.

3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

كوب كبير من اللبن.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

مكونات تحضير صوص الشوكولاتة:

كوب كبير من اللبن.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

نصف كوب من السكر الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض الفاخر.

ربع كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة تحضير كيك الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة:

نقوم بإحضار وعاء عميق وكبير ونضيف فيه الدقيق المنخول والبينج بودر. ثم نضيف الكاكاو الخام ورشة الملح نقوم بخلطهم جيدا معا. ثم نقوم بإحضار وعاء عميق وكبير ونضيف فيه البيض والفانيليا ونقوم بخفقهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي. نستمر بالخفق جيدا حتى يتضاعف حجم البيض. نضيف إليه السكر الأبيض ونستمر بالخفق جيدا ثم نقوم بإضافة الزيت بالتدريج. ثم نقوم بإضافة اللبن مع الإستمرار في الخفق الجيد. بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الدقيق والكاكاو المنخول بالتدريج إلى خليط البيض. ثم نقوم بتقليبهم جيدا بواسطة ملعقة كبيرة حتى يمتزج الدقيق مع باقي المكونات. نقوم بإحضار قالب الكيك ونقوم بدهنه بالزيت جيدا ثم نضيف فيه خليط الكيك. نقوم بإدخال الكيك إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة. نخرج الكيك من الفرن ونتركها لتبرد ثم نضيف عليها صوص الشوكولاتة وتقطع وتقدم.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة:

في إناء عميق على النار نضيف السكر واللبن والدقيق والماء والكاكاو. ونقوم بتقليبهم جيدا وبإستمرار حتى يغلي الخليط ويتكون معنا خليط ثقيل للصوص. نضيف الزبدة ونقلب الخليط جيدا حتى تذوب الزبدة ثم نرفع الإناء من النار ونتركه ليبرد تماما ثم نضيفه على الكيك.

طريقة عمل كيكة البرتقال:

يتم تحضير كيكة البرتقال بكل سهولة في المنزل لتواجد جميع المكونات في كل بيت، لذا سنوضح من خلال السطور التالية كما سنعرض بالخطوات طريقة تحضيرها.

مقادير كيكة البرتقال:

ثلاث كؤوس كبيرة من الدقيق المنخول.

١٥ جرام من البيكنج بودر.

ربع كوب كبير من قشر البرتقال المبشور.

٣ حبات من البيض.

كأسان إلا ربع من السكر.

١٠٠ جرام من السمن النباتي.

٨ ملاعق صغيرة من عصير البرتقال.

ستة جرام من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا السائلة.

كأس كبير من الحليب.

طريقة تحضير كيكة البرتقال: