نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحمير الباذنجان بدون زيت طريقة عبقرية وصحية و هتوفر معاكى كتير أوي بمعلقة واحدة فقط في المقال التالي
لقد اهتمت الكثير من ربات البيوت في هذه الفترة بالبحث عن افضل الطرق لعمل الاكلات بشكل صحي خاصتًا الاكلات المقلية والتي تحتاج إلى استخدام كمية كبيرة من الزيت، وذلك قد يرجع لعدم الرغبة في تقديم أي اكله تكون غير صحية لأفراد الأسرة، ومن أهم هذه الاكلات المحبوبة جدًا وتعتبر اكله شعبية مميزة هو الباذنجان المقلي، لذلك سوف نعرض طريقة صحية يتم من خلالها عمل الباذنجان بنفس الطعم المعتاد ولكن بشكل صحي وأمن وبدون استخدام زيت تابعو معنا المقال للتعرف على خطوات التحضير.
طريقة عمل وتحضير الباذنجان المقلي بدون زيت
أصبح من الممكن عمل الباذنجان المقلي اللذيذ بدون استخدام الزيت بكمية كبيرة كما هو معتاد وهذه الطريقة والخطوات كالآتي:
- يتم تقشير كمية الباذنجان المراد تحضيرها، أو عدم تقشيره حسب الرغبة في ذلك.
- بعد ذلك يتم تقطيع الباذنجان بشكل شرائح طويلة أو دوائر.
- احضري وعاء يحتوي على كمية مناسبة من الماء المغلي.
- يتم وضع بداخله خمس ملاعق كبار من الملح.
- تقلب المكونات ثم يوضع الباذنجان بداخل المياه بحيث تغطي الالباذنجان.
- يترك هكذا لمدة ربع ساعة.
- اخرجي الباذنجان في مصفاه ويتم وضعه في مكان مشمس للتخلص من المياه الموجودة بداخله وحتى يجف.
- احضري مقلاه من التيفال أو أي مادة غير لاصقة.
- أضيفي في المقلاه زيت الزيتون ملعقة أو اثنين فقط حسب الكمية فهو لا يتم امتصاص مثل الزيت العادي.
- اتركي المقبله حتى تسخن.
- أضيفي بها شرائح الباذنجان.
- يتم خفض النار عليه حتى لا يحترق.
- يترك حتى يتغير لونه إلى الذهبي ثم يتم تقليبه.
- يترك مرة أخرى حتى تمام النضج بشكل واضح.
- يوضع في أطباق عليها ورق مطبخ وذلك لامتصاص الزيت الزائد على وجه الباذنجان ويصبح مقرمش ولذيذ.
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