طريقة تحمير الباذنجان بدون زيت طريقة عبقرية وصحية و هتوفر معاكى كتير أوي بمعلقة واحدة فقط

لقد اهتمت الكثير من ربات البيوت في هذه الفترة بالبحث عن افضل الطرق لعمل الاكلات بشكل صحي خاصتًا الاكلات المقلية والتي تحتاج إلى استخدام كمية كبيرة من الزيت، وذلك قد يرجع لعدم الرغبة في تقديم أي اكله تكون غير صحية لأفراد الأسرة، ومن أهم هذه الاكلات المحبوبة جدًا وتعتبر اكله شعبية مميزة هو الباذنجان المقلي، لذلك سوف نعرض طريقة صحية يتم من خلالها عمل الباذنجان بنفس الطعم المعتاد ولكن بشكل صحي وأمن وبدون استخدام زيت تابعو معنا المقال للتعرف على خطوات التحضير.

طريقة عمل وتحضير الباذنجان المقلي بدون زيت

أصبح من الممكن عمل الباذنجان المقلي اللذيذ بدون استخدام الزيت بكمية كبيرة كما هو معتاد وهذه الطريقة والخطوات كالآتي: