وصفة سحرية وصفة الملكات … ماسك الفحم لتبييض الوجه وازالة الشعر والجلد الميت في ثواني

يعد ماسك الفحم لتبييض الوجه من الوصفات الممتازة التي لها تأثير سريع وإيجابي على البشرة وتعمل على تغيير البشرة على الفور حيث إن هذا الماسك بإمكانه أن يقوم بإزالة طبقة كبيرة من الخلايا الميتة والشعر الموجود في الوجه والعمل على تفتيح الوجه على الفور وتنقيته من الشوائب، كما أنه يعمل أيضًا على إزالة الرؤوس السوداء بفاعلية كبيرة جدًا من أول مرة وتلك مشكلة تواجه النساء والرجال وهذا ماسك مناسب لجميع الفئات نساء كانوا أو رجال، كما أننا لا حظنا في الآونة الأخيرة اكتساح رهيب لماسك الفحم دون غيره من أنواع الماسكات الأخرى التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل سريع فكان هو في المركز الأول.

ماسك الفحم لتبييض الوجه وازالة الشعر

هنا سوف نقوم بضرب عصفورين بحجر واحد هو تبييض فوري للوجه وإزالة الرؤوس السوداء والتخلص من الشعر الوبري والطبقة الميتة والبكتيريا العالقة في البشرة وتنقية وتصفية الوجه تمامًا من أي شوائب وبمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت.

مكونات ماسك الفحم للتبيض

ملعقتين كبار من الجيلاتين البودرة النباتي ومتوفر لدى العطار.

ملعقتين كبار من الماء الساخن.

4 أقراص من حبوب الفحم ومتوفر لدى الصيدلية.

طريقة عمل ماسك التفتيح للوجه