نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة سحرية وصفة الملكات … ماسك الفحم لتبييض الوجه وازالة الشعر والجلد الميت في ثواني في المقال التالي
يعد ماسك الفحم لتبييض الوجه من الوصفات الممتازة التي لها تأثير سريع وإيجابي على البشرة وتعمل على تغيير البشرة على الفور حيث إن هذا الماسك بإمكانه أن يقوم بإزالة طبقة كبيرة من الخلايا الميتة والشعر الموجود في الوجه والعمل على تفتيح الوجه على الفور وتنقيته من الشوائب، كما أنه يعمل أيضًا على إزالة الرؤوس السوداء بفاعلية كبيرة جدًا من أول مرة وتلك مشكلة تواجه النساء والرجال وهذا ماسك مناسب لجميع الفئات نساء كانوا أو رجال، كما أننا لا حظنا في الآونة الأخيرة اكتساح رهيب لماسك الفحم دون غيره من أنواع الماسكات الأخرى التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل سريع فكان هو في المركز الأول.
ماسك الفحم لتبييض الوجه وازالة الشعر
هنا سوف نقوم بضرب عصفورين بحجر واحد هو تبييض فوري للوجه وإزالة الرؤوس السوداء والتخلص من الشعر الوبري والطبقة الميتة والبكتيريا العالقة في البشرة وتنقية وتصفية الوجه تمامًا من أي شوائب وبمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت.
مكونات ماسك الفحم للتبيض
- ملعقتين كبار من الجيلاتين البودرة النباتي ومتوفر لدى العطار.
- ملعقتين كبار من الماء الساخن.
- 4 أقراص من حبوب الفحم ومتوفر لدى الصيدلية.
طريقة عمل ماسك التفتيح للوجه
- أولاً نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ حتى يتم فتح مسام الوجه.
- بعد ذلك نقوم بطحن أقراص الفحم جيدًا وتنعيمها جدًا وتركها جانبًا.
- نحضر وعاء نظيف ونقوم بوضع الجيلاتين ووضع عليه الماء الساخن ونقلب.
- ثم نرفع خليط الجيلاتين والماء على حمام بخار مائي.
- نقوم بالتقليب حتى نتأكد من ذوبان الجيلاتين تمامًا.
- ثم نقوم برفعه من على الحمام المائي ووضع الفحم المطحون ونقلب.
- نستمر في التقليب حتى يتم الامتزاج ونشعر أن الخليط أصبح كثيف.
- نقوم على الفور بتوزيع ماسك تبييض الوجه على الوجه والرقبة والتركيز على الأنف والذقن.
- ننتظر حتى يمر من الوقت نصف ساعة أو أقل عندما نشعر بأن الماسك جف تمامًا.
- بعد ذلك نقوم بنزع القناع عن الوجه من أسفل لأعلى.
- ثم نغسل الوجه جيدًا بالماء البارد.
- نضع أي مرطب على الوجه ونكرر الوصفة مرتين فقط في الأسبوع والنتائج مرضية بإذن الله.
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