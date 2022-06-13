بنصف كوب من السمن اعملي القرص الطرية بمكونات بسيطة وغير مكلفة في البيت

تعد القرص الطرية من المخبوزات الشهية التي يعشقها ويقبل على تناولها الكثيرين وخاصتا على وجبة الإفطار بجانب كوب من الحليب او الشاي، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة بدون تعب أو مجهود وبخطوات متتابعة للحصول على قرص شهية وناجحة، كما تتكون هذه القرص من عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والحليب والسمن ومكونات آخرى بسيطة، ايضاً يمكن تحضير هذه القرص بأشكال متعددة حيث يمكن حشوها بالقرفة أو التمر أو تركها سادة مما يعطيها مذاق رائع ومختلف في كل النكهات، كما يمكن تحضيرها في وقت قصير، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل القرص الطرية بأقل تكلفة وشكل ناجح في المنزل.

مقادير عمل القرص الطرية

بشكل بسيط في المنزل اعملي القرص الطرية لإفطار شهي فيجب توافر بعض المكونات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نصف كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف كوب من اللبن الرايب.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من السمن.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير القرص الطرية بطريقة سهلة يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-