بثلاث ملاعق من النشا اعملي المشمشية بطعم رائع ومذاق مميز في البيت

تعد المشمشية من الحلويات الشهية التي يتم تحضيرها من فاكهة المشمش التي تنمو في فصل الصيف ويقبل على تناولها الكثيرين، وهنا سوف نقدمها بطعم مختلف ومميز بإضافة بعض المكونات إليها، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل دون تعب وبشكل جديد ومميز، كما يتم تحضيرها في وقت قصير مع إضافة المكسرات وجوزة الهند، كما يعرف عن المشمش بفوائده الكثيرة للجسم حيث يمده بالكثير من العناصر الغذائية المفيدة، وتتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل مكان وهي المشمش والنشا والسكر ومكونات آخرى، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل المشمشية الشهية بطعم رائع في المنزل.

مقادير عمل المشمشية

تحتوي المشمشية على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نصف كيلو من المشمش.

كوب ونصف من السكر.

فانيليا.

٤ أكواب من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير المشمشية بطعم رائع ومزز يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع نصف كيلو المشمش مع كوب ونصف من السكر ٤ أكواب من الماء ونخلطهم جيداً. بعد ذلك نضعهم في إناء على نار متوسطة ونتركها حتى تغلي. ثم نقوم بإضافة ٣ ملاعق من النشا على نصف كوب من الماء ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافته على المشمش مع التقليب المستمر حتى تغلي مرة آخرى ثم نضيف الفانيليا أو ماء الورد. ثم نضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم مع تزيينها بالمكسرات وجوزة الهند. وهنا نكون قدمنا في هذا المقال أحلى طبق مشمشية مززة لأحلى متابعين ومشاهدين وبالهنا والشفا.

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