أسرار الهنود.. ضعيها علي الشفاة الداكنة 10 دقايق النتيجة ستبهرك سيختفي السواد والتشققات نهائيا

تعاني الكثير من السيدات والفتيات من اسمرار الشفاه وجفافها ووجود التشققات الكثيرة بها، وذلك بسبب استخدام أداوت التجميل الغير جيدة الجودة بشكل مستمر، كذلك ترك الروج أو ملمع الشفاه عليها وعدم التخلص منه قبل النوم، كذلك عدم تناول المياه بقدر كافي فأن ذلك يساعد على جفاف الشفاه واسمرارها لذلك بحثت الكثير من الفتيات والسيدات عن الطرق الطبيعية التي تساعد على ترطيب الشفاه، ولنجد أن عنصر الفازلين من المرطبات الطبيعية القوية التي تساعد على ترطيب الشفاه والتخلص من الاسمرار، ويعالج تشققات الشفاه وسوف نوضح طرق استخدام

الفازلين في علاج تشققات الشفاه من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة علاج تشققات الشفاه نجد عندما نعالج تشققات الشفاه نحتاج إلى بعض المكونات السهلة المتوفرة في كل منزل وسوف نوضحتلك المكونات من خلال النقاط التالية.

فازلين.

نشا.

زيت زيتون.

ماء ورد.

طريقة تحضير وصفة علاج تشققات الشفاه

عندما نحضر تلك الوصفة نجدها تتكون من مكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به النشا وماء الورد ونقوم بتقليبهم حتى نحصل على قوام كريمي.

نقوم بوضع ملعقتين من الفازلين على الخليط مع التقليب المستمر حتى تذوب جميع المكونات.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع ملعقة من زيت الزيتون على المكونات السابقة ونقوم بخلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

يوضع الخليط على الشفاه ونتركه حتى يجف تماما ثم نقوم بغسله جيدا.

مقشر الفازلين للشفاه

يمكن أن نعد مقشر طبيعي للشفاه بواسطة الفازلين ونحتاج إلى مكونات بسيطة لعمل المقشر وسوف نوضح طريقة عمل المقشر من خلال النقاط التالية..

المكونات:

ملح.

فازلين.

طريقة التحضير: