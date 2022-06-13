آيس كريم الكراميل بدون حليب مكثف تحلية سهلة بمكونات بسيطة

يعتبر آيس كريم الكراميل من أنواع الآيس كريم المحببة جداً للصغار والكبار، فالآيس كريم من التحليات التي يكثر الإقبال عليها في فصل الصيف لتخفيف الشعور بالحرارة وترطيب الجسم، ويمكنك سيدتي عمل الآيس كريم بكل سهولة في المنزل بنفس طعم الجاهز وبمكونات بسيطة ومتوفرة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة سهلة لعمل آيس كريم الكراميل بدون حليب مكثف وبمكونات بسيطة وغير مكلفة.

مكونات آيس كريم الكراميل

يمكنك تحضير الآيس كريم في المنزل ببعض المكونات البسيطة الغير مكلفة، وسوف نقدم لكم فيما يلي مقادير المكونات اللازمة لعمل الآيس كريم:

لتر حليب (4 أكواب).

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 مغلف كريم كراميل.

كوب وربع بودرة كريم شانتيه.

مكونات صوص الكراميل

كوب سكر.

ملعقة كبيرة ونصف من الزبدة.

1 ملعقة كبيرة نشا.

كوب وربع حليب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

للتزيين

(نصف كوب سكر ، كوب فول سوداني).

كوب فواكه مجففة.

طريقة التحضير

توجد أكثر من طريقة لعمل الآيس كريم في المنزل وسوف نقدم لكم فيما يلي أسهل وصفة لعمل الآيس كريم بمكونات غير مكلفة:

لتحضير أساس الآيس كريم: نذوب ملعقتين من السكر و2 مغلف من بودرة الكريم كراميل في لتر حليب ثم نضعه على النار لمدة دقيقتين حتى تندمج المكونات. نضع الخليط في إناء عميق ثم ندخله الفريزر حتى يبرد، عندما يصبح الخليط مثلج نضيف كوب وربع من بودرة الكريم شانتيه ونخفق بالمضرب الكهربي حتى نحصل على قوام ثقيل ومتماسك ثم ندخله الفريزر. لتحضير صوص الكراميل: نضع كوب من السكر في طاسة على نار متوسطة بدون أي إضافات حتى يتكرمل السكر ويتغير لونه للون الذهبي. نضيف ملعقة كبيرة ونصف من الزبدة مع التقليب حتى تذوب تماماً. ثم نضيف كوب وربع من الحليب مذاب فيه ملعقة كبيرة من النشا مع التقليب المستمر. نستمر في التقليب لمدة أربع دقائق حتى يصبح القوام متماسك ولامع وبعدها نضيف ملعقة كبيرة من الفانيليا ورشة من الملح. ثم يرفع صوص الكراميل عن النار ويترك ليبرد تماماً. لتحضير الفول السوداني الكرسبي: نضع نصف كوب من السكر في طاسة على نار متوسطة حتى يتكرمل. ثم نضيف كوب من الفول السوداني مع التقليب. نفرد الفول السوداني المكرمل طبقة متساوية ونتركه يبرد بحرارة الغرفة ثم نطحنه قليلاً. نخرج الآيس كريم من الفريزر ونقسمه إلى نصفين ونضيف على النصف الأول صوص الكريم كراميل ونخفق بالمضرب الكهربي ثم نضيف الفول السوداني الكرسبي وندخلها الفريزر. ثم نضيف كوب من الفواكه المجففة على باقي كمية الآيس كريم مع التقليب وندخلها الفريزر. يقدم الآيس كريم في كاسات أو أكواب على حسب الذوق ويزين بصوص الكراميل والفول السوداني وقطع الفواكه المجففة ثم يقدم بألف صحة وعافية.

طريقة عمل آيس كريم الفراولة

المكونات

6 ثمرة فراولة.

1 ثمرة موز.

2 ملعقة كبيرة حليب.

سكر أو عسل حسب الرغبة.

طريقة التحضير