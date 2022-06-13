تخجلين من يديكي التي تبدو مثل العجوز اليكي الحل السحري تبييض فوري وإزالة التجاعيد والتشققات في 5 دقائق

مال المنزل تكلف المرأة جمال يديها، كلما تعرضت المرأة إلى المياه كلما ازدادت يديها جفافًا وظهرت بها تشققات الجلد غير المحببة لدى المرأة والتي تسبب اسمرار مع مرور الأيام خاصة مع عدم الإهتمام جيدًا باليدين، ولذلك قبل فوات الأوان ووجود صعوبة في كيفية علاجها لاحقًا، لذلك نقدم لكي حل لمشكلة اسمرار اليدين والتشققات الظاهرة بها والبقع الداكنة قبل أن يسوء الأمر، فقط اتبعي بضع خطوات بسيطة جدًا للحصول على يدين صافية من أي مشكلة، سيكون المكون الرئيسي للوصفة التي سنشرح خطوات تحضيرها هو النشا، النشا معروف أنه مفيد جدًا لتفتيح البشرة والقضاء على الجفاف المصاحب للتشققات، وصفة النشا طبيعية وأمنة جدًا على بشرتك.

الخلطة السحرية لتبيض اليدين وإزالة التشققات والبقع الداكنه

مكونات الوصفة متوفرة في كل بيت وغير باهظة الثمن أي يمكن لأي شخص تحضير هذه الوصفة بكل سهولة، مكونات وصفة تبييض اليدين هي:

زيت جوز الهند الخام.

لبن بودرة.

عسل أبيض طبيعي.

نشا.

لبن سائل.

طريقة تحضير وصفة تفتيح اليدين وتنعيمها

نجلب وعاء ونقوم بوضع مقدار حسب رغبتك من النشا، و لبن بودرة، ومقدار مناسب من الحليب السائل ونقلب جيدًا حتى يصبح المزيج لين مثل الكريم.

نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من العسل الأبيض وزيت جوز الهند الخام ونبدأ بتقليب المزيج مجددًا حتى تختلط مكوناته.

نقوم بتوزيع الوصفة على كامل اليدين وننتظر حوالي ربع ساعة ثم نقوم بشطفها جيدًا بالماء الفاتر ومن اول مرة ستلاحظين أن التشققات قد بدأت بالزوال.

مسحوق جونسون لتنعيم اليدين

هذه طريقة أخرى لجعل يديكِ ناعمة وخالية من البقع الداكنة، لأن بودرة جونسون تساعد على التخلص من اسمرار اليدين وتعمل على تنعيمها وجعلها خالية من التشققات، وطريقة تحضير الوصفة كما يلي: