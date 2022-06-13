غيري لون منطقتك الحساسة في 5 دقائق بملعقة نشا وخل بياض رهيب حتي لو سوداء الفحم ورائحة عطرة

نوع البشرة في المناطق الحساسة يحتاج لعناية خاصة جداً نظراً لكونه حساس تجاه أي نوع خاص بتلك المنطقة من مستحضرات التفتيح ، وذلك لأن تلك المنتجات تحتوي على مواد كيميائية لا تتحملها تلك المنطقة، وفي إطار حرص الكثير من السيدات على التخلص من اللون الداكن في المنطقة الحساسة والحصول على تبيض فوري وسريع لها، تم توفير عدد من الوصفات الطبيعية الجبارة والمجربة في تفتيح البشرة، ومن خلال مكونات بسيطة ستحصلين على نتائج مرغوب بها دون التعرض لتحسس في تلك المنطقة أو دفع الكثير من الأموال دون جدوى.

تفتيح المناطق الحساسة بوصفات منزلية

نجحت الوصفات المنزلية في تحقيق الغرض منها في كثير من الأهداف سواء تبيض أو تقشير أو تعطير وغيرها من المرغوبات التي تسعى السيدة إليها بشتى الطرق، وبالنسبة لتفتيح المنطقة الحساسة يلزم مكونات خاصة بتلك الطبقة الرقيقة من الجلد حتى لا تتعرض للالتهابات أو التحسس، وفيما يلي مكونات وصفة منزلية للتفتيح:

ملعقة من جل الألوفيرا.

نشا.

عسل أبيض.

عصير ليمون.

طريقة التحضير

يتم خلط جميع المكونات معاً ثم توزيعها على المنطقة حتى تمتصها تماماً.

بعد مرور نصف ساعة يتم غسلها جيداً بالماء الفاتر.

يجب المواظبة على تلك الوصفة يوم بعد يوم للحصول على نتائج ملموسة.

عليكي تعطيرها بواسطة قليل من المسك ممزوج بالماء ثم.

الليمون لتفتيح المنطقة الحساسة

يمكن استخدام الليمون فقط للحصول على التفتيح المطلوب، من خلال تقطيع الليمونة إلى نصفين ونأخذ نصف منهما وفرك المنطقة جيداً، على أن يتم ذلك بشكل يومي ومع مرور الوقت تحصلين على بشرة ناصعة البياض خلال أسبوع واحد فقط، فضلاً عن التخلص من أي روائح غير مستحبة قد تصدر من تلك المنطقة.

نصائح هامة للعناية بالمنطقة الحساسة