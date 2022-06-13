صاروخ التفتيح كريم النشا وماء الورد يفتح البشرة ويخفي تجاعيد عشرين سنه

كريم النشا وماء الورد ، من أروع الكريمات الطبيعية التي ينصح باستخدامها الأطباء وخبراء التحميل، حيث يعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة الخلايا الميتة والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة، ويزيل التصبغات الجلدية والبقع السوداء التي تظهر على الوجه من آثار الحبوب، كما يعمل على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع، ويمنح البشرة النعومة والترطيب ويجعلها تبدو أصغر سناً، وهو رائع في توحيد لون البشرة وإصلاح الخلايا الميتة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا وماء الورد الرهيب لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائياً بخطوات بسيطة.

مكونات عمل كريم النشا وماء الورد صاروخ التفتيح

يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة سوف نقدمها لكم اليوم وهى كالتالي:-

كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

طريقة التحضير

سوف نعرض عليكم اليوم طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد صاروخ التفتيح الفوري لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائياً بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به ماء الورد والنشا ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونضيف إليه الزيوت الطبيعية، وجل الصبار ونقلبهم مع بعض حتى نحصل على خليط كريمي. ثم نحضر علبة كريم فارغة ونضع بها الخليط ونحتفظ به داخل الثلاجة لمدة ساعة. نقوم بوضع الكريم على البشرة صباح ومساء، ويترك لمدة عشرين دقيقة على الوجه. ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين نعومة ونضارة بشرتك سوف تصبح مشدودة وصافية تماماً.

فوائد كريم النشا وماء الورد للبشرة

يحتوي على بعض الفوائد الجمالية الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يخلص البشرة من آثار الحبوب وحروق الشمس.

كما يساعد على تبييض البشرة بفضل احتوائه على بعض الزيوت الطبيعية.

يعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة الخلايا الميتة والاسمرار نهائياً.

كما يمنح البشرة المرونة ويشد ترهلات الوجه ويخفي تجاعيد عشرين سنه.

يعطي للبشرة مظهر جمالي رائع ويمنح النضارة والنعومة ويحافظ عليها من الجفاف.

كما يساعد إزالة الهالات السوداء التي تظهر حول العين فتشوه مظهر الوجه.

يمنح البشرة النعومة والترطيب ويجعلها تبدو كملكات الجمال.

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