اقراص من الصيدليه.. لتنظيف الكرشه من الزفارة والاتسخات هتبقي قشطة بدون دعك

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تعرفي على كيفية وخطوات تنظيف الكرشة بالأسبرين وتخليصها من الزفارة والرائحة الكريهة والتخلص من الريش الزائد عليها ، فالكرشة هي جزء من أحشاء الحيوانات التي نقوم بذبحها وتناول أحشاءها ولكن عملية تنظيفها مهما جدًا لأن الحيوانات تتغذى على أي شيء مما يجعل أحشاءها بحاجة إلى تنظيف وتطهير حتى يتم قتل هذه الميكروبات والحشرات، وكانت عملية تنظيفها مهمة منزلية لا تحبها الكثير من ربات البيوت بسبب صعوبة القضاء على رائحتها الكريهة. طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين أحضري وعاء كبير وواسع وقومي بملئه بالماء حتى آخره ثم قومي بوضع الكرشة المراد تنظيفها بداخله واتركيها حتى تلين الرواسب وتزول من عليها ومن الأفضل تركها لمدة خمسة عشر دقيقة.

بعد ذلك قومي بوضع كمية من الماء الساخن في قدر معدني وضعي حبات الأسبرين عليه واتركيها حتى تتفاعل مع الماء وتحدث فقاعات وتفاعلات حتى نبدأ في وضع الكرشة.

ضعي الكرشة في الأسبرين والماء واتركيها حتى يصبح الريش لين وسهل الإزالة ثم قومي بنتفه وضعي الكرشة تحت الماء الجاري حتى تصبح ناعمة وبدون أي ريش ورائحة كريهة ثم ابدئي في تحضيرها. السفن اب لتنظيف الكرشه

الكرشه من الأشياء الصعبه في تنظيفها لذلك أحضرنا لك هذه الوصفة تزيل كل الأوساخ بكل سهولة.

احضري زجاجة من السفن اب وضعيها في وعاء ولابد أن تكون بدرجة حرارة الغرفة.

ضعي الكرشة داخل الوعاء بحيث تكون مغمورة بالسفن اب.

اتركيها لمدة نصف ساعة منقوعة الكرشه بداخلها.

ثم اكحتي الطبقه السوداء بالسكين ستخرج بكل سهولة بدون الحاجة لوضعها على النار. كيفية تنظيف الكرشة بالدقيق مكونات الوصفة:- ماء فاتر أو دافئ قليلًا.

أربع ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة من عصير ليمون.

ملح خشن. طريقة التحضير بالخطوات. أحضري وعاء كبير وضعي بداخله الماء مع الدقيق وقلبيهم حتى يصبحوا عبارة عن عجينة طرية ولينة.

بعد ذلك قومي بوضع الكرشة المراد تنظيفها داخل ماء الدقيق واتركيها لمدة خمس دقائق حتى تبدئي في التنظيف.

بعد أن تخرجيها من الدقيق ستجدي أن الريش سهل الإزالة فقط قومي بفركها برفق حتى يزول كل الريش من عليها.

لتنظيفها من الريش الذي تمت إزالته قومي بشطفها تحت الماء الجاري وخلصيها منه ثم قومي بنقعها في وعاء يحتوي على باقي المكونات.

يعمل خليط الملح والخل والليمون على القضاء على رائحة الكرشة الكريهة وأي زفارة فيها وبعد ذلك قومي بإخراجها منه وتنظيفه من الخليط بالماء الجاري ثم ابدئي في تحضيرها وتقديمها. عمر شويل - جدة اقراص من الصيدليه.. لتنظيف الكرشه من الزفارة والاتسخات هتبقي قشطة بدون دعك - ثقفني

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