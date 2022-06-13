نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا وفيتامين سي السحري: المكون المضمون لتبييض العنق والرقبة وتخلصي من سواد ٢٠عام في المقال التالي
نتعرف علي النشا وفيتامين سي السحري , تلاحظ من الأماكن المعرضة السواد هما الأيدين و العنق والرقبة من الشمس أو الحمل والولادة مما يسبب لكي الإحراج ،وداعا بعد الآن لهذا الخوف والتوتر مع هذا المكونات السحرية التي تعطي نتائج فورية وسريعة جدا من ،فمعنا في المكونات فتامين c الهائل في التفتيح الفوري للبشرة ويعرف بقدرة العجيبة في التفاعل مع السواد الناتج عن عوامل خارجية وداخلية في جسم الإنسان لهذا يطلق عليه دائما المكون السحري، معنا أيضا النشا الذي تعمل علي تحفيز الكولاجين في البشرة من خلال فيتامينات التي بداخله ويعمل على التفتيح الفوري وشد البشرة وإعطاء نعومة فائقة، يعني معنا مكونين الرائعين لتفتيح متكامل مع تغذية هائلة للبشرة والجسم ،نحنا نقدم من خلال هذا المقال الرائع حل لتفتيح غير مسبقا من موقع ثقفني نتعرف على مكونات الكريم وطريقة واستخدام النشا وفيتامين سي السحري بمسحه واحدة من المكون لكي تحظي أحسن النتائج في التفتيح الفوري..
مكونات عمل النشا وفيتامين سي السحري لتبييض الرقبة والعنق بشكل مبهر
إليكم مكونات هذا الكريم الرائع مكونات متوافرة في كل مكان وهي كالتالي:-
- قرص فيتامين سي.
- ١ملعقة من النشا.
- ١ملعقة من الزبادي.
- ثلاثة نقاط من زيت البرتقال.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وسحرية للغاية وتحدي هي كما يلي:-
- نطحن قرص فيتامين سي جيدا حتى يصبح بودرة ناعمة ونحضر وعاء نظيف ونضع فيه ١ملعقة من النشا وبودرة قرص فيتامين سي ونقلب جيدا.
- بعد ذلك نضع ١ملعقة من الزبادي ونقلب جيدا للحصول علي قوام كريمي.
- ثم نضع ثلاثة نقاط من زيت البرتقال ونقلب جيدا ونخلطهم جيدا.
طريقة الاستخدام
نتعرف اليوم علي طريقة الاستخدام بطريقة خرافية سريعة ومفيدة لكم هي كالاتي:-.
- نغسل الرقبة والعنق واليدين جيدا حتى يصبح خالي من الأتربة والكريمات.
- نفرد الكريم عليهم ونتركه حوالي عشرين دقيقة.
- ثم نقوم بغسل الكريم جيدا وسوف تنبهري بنتيجة بفضل الله.
- مكن تحسي بشوية حرقان خفيف لا تقلقي هذا بفضل فيتامين سي وتفاعله مع البشرة.
- ممكن استخدام هذا الكريم مرتين في الأسبوع .
ملحوظة
- ممكن استخدام هذا الكريم علي البشرة والجسم أي مكان تريدين تفتيحه .
- لو بشرتك حساسة بلاش استخدام الكريم علي البشرة بس استعماله علي الجسم.
- لو سوف يستخدم للبشرة ضعيه لمدة عشر دقائق فقط.
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