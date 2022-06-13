لو عندك كوب سكر أعملي حلوي الجيلاتين اللذيذة بدون نشا ولا بيض في 10 دقائق أحلي مليون مرة من المحلات

يمكنك عمل حلوى الجيلاتين أو المعروف باسم الجيلي كولا بواسطة كوب واحد من النشا دون الحاجة للبيض أو النشا، فهي من أكثر الحلويات المفضلة لدى غالبية الأطفال ويقبلون على شرائها من محلات السوبر ماركت بكثرة، ولكننا نجهل كيفية صنعها ومكوناتها لذلك من الأفضل صنعها بالمنزل للحفاظ على صحة وسلامة أطفالنا من تلك الحلويات الجاهزة المليئة بالمواد الحافظة فضلا عن الألوان الصناعية المضرة بصحة أطفالنا على المدى البعيد، لذا سنوفر من خلال مقالنا مكونات عمله وسيتم التعرف على خطوات عمله خطوة بخطوة، فقط عليكي قراءة السطور التالية للحصول على نتيجة فعالة أثناء عمله.

مكونات عمل حلوى الجيلاتين بالبيت

فيما يلي المكونات المضبوطة لضمان نجاح الوصفة:

ملعقة كبيرة من بودر الجيلاتين.

واحد باكيت جيلي النكهة المفضلة.

ربع كوب من الماء البارد.

نصف كوب من الماء المغلي.

قوالب سليكون.

م.ص من حمض الليمون وكوب واحد من السكر.

طريقة عمل حلوى الجيلاتين بالبيت

يتم إضافة بودر الجيلاتين إلى الماء البارد، ثم نقوم بوضعه جانباً لمدة خمس دقائق.

ثم عليكي تقليب الجيلاتين مع الماء البارد لمدة لا تقل عن 30 ثانية.

قومي بوضع الماء المغلي وباكيت الجيلي إلى الخليط السابق مع التقليب حتى يذوب تماماً.

يتم وضع الخليط وتوزيعه داخل قوالب السيلكون.

يتم خلط كوب السكر وحمض الليمون معاً ثم قومي بغمس قطع الجيلي بهما.

فوائد وأضرار تناول حلوى الجيلاتين

على الرغم من كون الجيلاتين من النباتات لأن يتم استخلاصها منه ويتم إدخاله العديد من الوصفات الخاصة بالحلويات ووصفات العناية وله الكثير من الفوائد إلا أنه له بعض من الأضرار يجب الحذر منها، ونستعرض فيما يلي وأهميته لجسم الإنسان: