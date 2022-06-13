نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم صاروخي لتسمين الوجه ونفخ الخدود يبيض ويشد البشرة بسرعة خيالية في 3 أيام يجعلك ملكة جمال في المقال التالي
حلم كل فتاة وسيدة الحصول على وجه ممتلئ وذلك من خلال وصفة طبيعية سريعة لنفخ الخدود وتسمين الوجه بالإضافة إلى تبيضها وإزالة التجاعيد المؤرقة للبعض منهم، الوجه علامة من علامات الجمال وتضعه كل سيدة في مقدمة اهتماماتها للحصول على بشرة شبابية نضرة ومشرقة خلال وقت قياسي، ونظراً لأن منتجات العناية بالبشرة مرتفعة الأسعار خلال السنوات الأخيرة يتم الاتجاه إلى الوصفات الطبيعة لأن مكوناتها منخفضة سعرياً كما يمكن تحضيرها في المنزل بشكل سريع، وقد أثبتت التجارب قدرة تلك الوصفا على تحقيق المطلوب منها خلال وقت قياسي، لذا نستعرض من خلال السطور التالية أفضلها.
وصفة سريعة لتسمين ونفخ الخدود
الخميرة أحد المكونات الطبيعية التي غزت مجال العناية بالبشرة مؤخراً لتعدد فوائدها لها، فهي غنية بالكثير من العناصر الغذائية الضرورية لتسمين الوجه ونفخ الخدود من خلال دمجها ببعض من المكونات الطبيعية الأخري، وقد أثبتت التجارب قدرتها على تحقيق المطلوب منها وهو تسمين الوجه إلا أن الدراسات العلمية حتى الآن لم تتوصل لنتائج حول كيقية حدوث ذلك، لذا نستعرض خلال الفقرة التالية وصفة جبارة لتفتيح وازالة التجاعيد فضلاً عن نفخ الخدود.
وصفة طبيعية لتسمين الوجه وتبيضها وإزالة التجاعيد
المكونات
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة من العسل الأبيض.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- نصف كوب من الحليب الدافيء.
طريقة التحضير
- يتم مزج جميع المكونات السابق ذكرها معاً عدا زيت الزيتون مع التقليب حتى الحصول على قوام الماسك المتماسك.
- يتم توزيع الماسك على كامل الوجه وتركه لمدة لا تقل عن تلت ساعة.
- يتم غسل الوجه جبداً مع التدليك الدائري بواسطة زيت الزيتون لتنشيط الدورة الدموية.
وصفة زيت اللوز و الخميرة للتسمين والتفتيح
المكونات
- ملعقة من الخميرة.
- ملعقة من العسل.
- ملعقة من زيت اللوز الحلو.
- زيت الذرة وزيت الحلبة وزيت عباد الشمس بمقادير متساوية.
طريقة التحضير
- في وعاء نظيف قومي بمزج ملعقة من الخميرة وزيت اللوز وملعقة من العسل.ضعي الخليط على بشرتك لمدة ساعة كاملة.
- بعد مرور ساعة عليكي تنظيف الوجه بالماء والغسول.
- قومي بعمل مساج لبشرتك بواسطة مزيج من الزيوت الثلاثة بمقادير متساوي
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