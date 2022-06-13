كيس من الخميرة سر رجوع الشباب من تاني لكافة الفتيات والمتزوجات استخدميه مساءً وستري نتيجته

في فصل الصيف تتعرض البشرة لعوامل كثيرة تجعلها تتضرر مع الوقت مثل أشعة الشمس القوية وكذلك الأتربة والغبار المتواجد حولنا في كل مكان، لذلك فإذا أهملنا الاهتمام ببشرتنا في الصيف فسوف تكون النتائج غير مرضية على الإطلاق، إذ أن العناية بالبشرة بخطوات وطرق محددة هو الحل المثالي للحصول على بشرة نقية جميلة وبيضاء في فصل الصيف والأهم من ذلك خالية من التصبغات، ولأن أكثر ما تبحث عنه الفتيات في فصل الصيف هو طرق تفتيح البشرة تابعوا معنا لمعرفة أفضل وصفة لتفتيح وتنقية البشرة في الصيف وهي وصفة الخميرة.

كيس من الخميرة سر رجوع الشباب

تحتاج تلك الوصفة للبشرة إلى:

ملعقتين بحجم صغير عصير ليمون طازج.

ونفس المقدار من الخميرة الفورية.

الطريقة

يجب أولًا العلم بأن تلك الوصفة قد لا تكون مناسبة إطلاقًا لذوي البشرة الحساسة لهذا يفضل عدم تجربتها. يتم إضافة الخميرة على عصير الليمون وتقليب الخميرة مع العصير جيدًا حتى تذوب به. تترك المكونات فترة بسيطة لحين غسل الوجه بغسول طبي مناسب لتنظيفه جيدًا. وعندما تجف البشرة يتم فرد المزيج عليها وتدليكه برفق بحركات دائرية لكي نتأكد من إزالة الجلد الميت وتنظيف أعماق البشرة. بعد حوالي خمس دقائق يشطف الوجه بالماء لنزيل عنه أي بقايا. تكرار تلك الوصفة بمعدل مرتين إلى ثلاث بالأسبوع يقضي تمامًا على التصبغات وجفاف البشرة بل ويجعلها بيضاء مثل القمر.

البيض والخميرة لتوريد البشرة

أما عن تلك الوصفة فهي مناسبة لجميع أنواع البشرة بما في ذلك البشرة الحساسة ونحتاج بها إلى:

حبة واحدة بيض حجمها صغير.

ملعقة من بودرة الخميرة الجافة.

حبة من التفاح ذات حجم صغير.

الطريقة