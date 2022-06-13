مكون جبار أقوي من الليزر يزيل شعر الوجه والجسم كله بدون ألم نهائيا سوف يسقط ولن يعود مرة أخرى

نجد أن طرق التخلص من الشعر المعتادة قد تكون مؤلمة لدى الكثير من النساء ولا يمكن تحملها مثل الحلاوة، الشمع، الفتلة، الواكس والبعض الأخر يستخدم طرق أخرى للتخلص من الشعر مثل الشفرة والكريمات وقد تسبب أضرار أيضا كثيرة، حيث نجد الشفرة بأن الشعر يظهر في اليوم التالي بينما الكريمات تكون رائحتها سيئة لذلك قامت العديد من السيدات بالبحث عن طرق طبيعية للتخلص من الشعر تكون مثل الليزر فتم إيجاد وصفة الفازلين والملح وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة الملح

يعرف الملح بأن له قدرة كبيرة على التنظيف، التعقيم، ضبط الطعام وما يجهله الكثير أنه يمكن استخدامه في التخلص من الشعر الزائد مع تقشير الجلد الميت، وسوف تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة وسهلة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

ملح.

فازلين.

نشا.

زيت زيتون.

ماء ورد.

طريقة تحضير وصفة الملح

تحضر تلك الوصفة بعدة خطوات بسيطة جدا، حيث يمكن لجميع السيدات عملها بكل سهولة في المنزل وتساعد هذه الوصفة على التخلص من الشعر الزائد مثل الليزر وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر الملح ونضعه في وعاء مع النشا ونقوم بتقليب العناصر جيدا.

ثم نقوم بوضع ماء الورد عليهم ونقلبهم حتى نحصل على قوام كريمي ويذوب الملح في الماء.

ثم نقوم بوضع ملعقة من زيت الزيتون ونقوم بتقليبها جيدا مع المكونات حتى نحصل على قوام متجانس.

ثم نقوم بوضع ملعقة من زيت الزيتون ونقوم بتقليبها جيدا مع المكونات حتى نحصل على قوام متجانس. نقوم بعد ذلك بفك الفازلين ووضعه على المكونات السابقة مع التقليب المستمر.

نضع الخليط على البشرة وتركه لمدة ٢٠ دقيقة، ثم نقوم بفركه جيدا فنلاحظ مع الفرك أننا قد تخلصنا من الشغر الزائد في الجسم والتخلص من الجلد الميت أيضا.

يجب على جميع السيدات والفتيات التي يعانون من طرق إزالة الشعر المعتادة استخدام هذه الوصفة فسوف يحصلوا على جسم ناعم مثل الحرير.

تساعد تلك الوصفة أيضا على تفتيح الأماكن الداكنة والتخلص من البقع والسواد والاسمرار يفضل استخدامها مرتين أسبوعيا حتى نحصل على أفضل النتائج.