نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتبوظ منك تاني .. طريقة عمل الكنافة بالقشطة بالسمن البلدي بطعم أصلي فلاحي أحلى من المحلات في المقال التالي

تعتبر الكنافة بالقشطة أحد أنواع الحلوى المشهورة داخل دول الوطن العربي، والتي يمكن تحضيرها بكل سهولة من خلال استعمال خامات ليست مرتفعة التكلفة، كما أن طريقة تحضيرها سهلة للغاية ويمكن لأي سيدة أو فتاة تحضيرها حتى وإن كانت المرة الأولى لها، من خلال هذا المقال نتعرف على طريقة تحضيرها بالتفصيل. الكنافة بالقشطة بالسمن البلدي مكونات الكنافة بالقشطة نصف كيلو كنافة.

نصف كوب من السكر البودرة.

كوب من السمنة السايحة. مكونات الحشو كوبين من اللبن.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقتين كبيرتين من بودرة الكريم شانتيه.

كوب من القشطة البلدي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. مكونات الشربات ثلاثة أكواب من السكر.

كوب وربع من الماء.

نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز.

ملعقة كبيرة من السمنة السايحة. طريقة إعداد السيرب أو الشربات يوضع في وعاء عميق كل من الماء والسكر ويرفع على النار.

عندما يبدأ الخليط في الغليان يضاف إليه نصف الليمونة، والفانيليا، وعسل الجلوكوز.

يترك الخليط يغلي على نار ذات درجة حرارة متوسطة لمدة سبع دقائق على الأكثر ثم يضاف إليه ملعقة السمنة ويترك الخليط حتى يبرد بدون أن يغطى. طريقة الحشو يؤخذ جزء من اللبن ليذاب فيه الفانيليا والنشا وكريم شانتيه، وتضاف هذه المكونات إلى اللبن الدافئ ثم يرفع على النار.

يقلب الخليط بشكل مستمر حتى يتقل الحشو ثم يرفع من فوق النار وتضاف إليه القشطة مع استمرار التقليب بشكل جيد.

يترك الحشو حتى يبرد ويهدأ قليلا ثم يستخدم لحشو الكنافة. طريقة إعداد الكنافة بالقشطة يوضع ثلاث ملاعق سمنة سايحة في صينية الفرن، ثم يفرد عليها ½ كمية الكنافة.

يجب ضغط الكنافة جيدًا وتوزيع السمنة جيدًا.

يوضع الحشو في ½ الصينية وتوزع بخفة كما يجب أن نترك أطراف الصينية بدون حشو، ويغطى النص الآخر من الكنافة بالحشو المتبقي ثم يضغط بخفة.

توزع السمنة السايحة على صينية الكنافة مرة أخرى.

ينبغي إدخال صينية الكنافة في فرن تحت درجة حرارة متوسطة أي حوالي 200 درجة مئوية حتى تحمر أطراف الصينية وحينها تشغل شواية الفرن.

يتم إخراج الصينية من الفرن عند التأكد من تمام نضجها باستعمال سكين.

تسقى صينية الكنافة الساخنة بالشربات البارد، وتترك مكشوفة حتى تبرد ثم تغطى وتقدم باردة. عمر شويل - جدة مش هتبوظ منك تاني .. طريقة عمل الكنافة بالقشطة بالسمن البلدي بطعم أصلي فلاحي أحلى من المحلات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش هتبوظ منك تاني .. طريقة عمل الكنافة بالقشطة بالسمن البلدي بطعم أصلي فلاحي أحلى من المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.