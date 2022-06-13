معجزة كريم الخميرة والنشا لشد البشرة ونفخ الخدود وتوريد الشفايف وإزالة التجاعيد والجلد الميت نهائيا

تدخل الخميرة في مكونات تحضير المعجنات، فهي من المكونات الأساسية حتى يمكن تحضير جميع أنواع المعجنات بشكل صحيح،حيث تحتوي على فيتامينات ومعادن هامة تساعد على تفتيح وتبييض البشرة، وخاصة فيتامين ب الذي يساعد على إزالة علامات الشيخوخة ويزيد من جمال ونضارة الوجه، كما تقضي على تصبغات البشرة وتزيد من لمعانها وإشراقها، وتفضل الفتيات استخدام الماسكات الطبيعية التى تساعد على زيادة نضارة البشرة وإعادة جمالها بدلا من الكريمات الصناعية التى تترك آثار ضارة على البشرة، لذلك تبحث جميع الفتيات عن طريقة تبيض البشرة بالخميرة، لذا سوف نوضح لكم طرق تبيض البشرة بالخميرة.

مكونات تحضير وصفة الخميرة والنشا لتبيض البشرة

تمنح الخميرة للبشرة جمال وإشراق مميز، حيث تزيل جميع البثور السوداء وتمتص أي أتربة أو أوساخ متراكمة على البشرة، كما تشد البشرة وتزيد من جمالها وبياضها، وتعتبر من المكونات الطبيعية المفيدة للبشرة، حيث تغذيها بالعديد من الفيتامينات والمعادن الهامة، ويمكنك استخدام الخميرة لتبيض البشرة من خلال توفير المكونات التالية.

ملعقة من الخميرة كبيرة.

1 ملعقة من عصير الليمون.

العسل الأبيض ملعقة واحدة.

ملعقتين من الماء الدافئ.

طريقة تحضير وصفة الخميرة والنشا لتبيض البشرة

تساعد الخميرة على تفتيح لون البشرة خلال فترة بسيطة من الاستخدام، كما يساعد عصير الليمون على إزالة أي تصبغات أو بثور سوداء على البشرة، والعسل الأبيض يساعد على ترطيب وتنعيم البشرة، لذلك يمكنك استخدام الوصفة لإعادة نضارة وجمال البشرة بكل سهولة، كما إنها بسيطة وغير مكلفة ومكوناتها متوفرة في جميع المنازل، وتتمثل طريقة استخدام الوصفة من خلال إتباع الآتي.

أولاً يتم وضع الخميرة وعصير الليمون والعسل الأبيض والماء الدافئ في وعاء مع التقليب.

بعد تقليب الخليط حتى يتم التجانس نبدأ في توزيعه على المكان المراد تفتيحه.

لابد من تدليك الخليط على البشرة ونتركه لمدة ربع ساعة.

يتم غسل البشرة بالماء الفاتر و نجففها.

نكرر وصفة الخميرة مرتين في الأسبوع.

فوائد الخميرة للبشرة