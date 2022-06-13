نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي طول رموشك.. طريقة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بسرعة خيالية في 3 ايام ستصبح رموشك طويلة جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب هي أحد علامات النضج والشباب، وقد تتساقط الرموش والحواجب بسبب التقدم في العمر أو مجموعة من العوامل الأخرى وأشهرها هو الاستخدام الخاطئ للمكياج الذي تستخدمه الفتيات بشكل يومي عند الخروج من المنزل، فمساحيق التجميل والمكياج يعملان على تقصف الرموش وتساقط شعر الحواجب، ولذلك نجد الرموش خفيفة على الجفون، ونجد الحواجب خفيفة جيدا، ونحتاج إلى تركيب رموش صناعية، وعمل رسمة حواجب بالأقلام، ولكن يمكن معالجة تلك المشكلة من خلال تنفيذ وصفات منزلية تقوم بتطويل الرموش وتكثيف الحواجب بكل سهولة، ولكن بشرط المداومة على تلك الوصفات للحصول على النتيجة المطلوبة.

وصفة لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب

تحاول النساء الوصول إلى أفضل الطرق التي تحسن مظهر الرموش والحواجب دون اللجوء إلى الطرق الصناعية، حيث يتم تكثيف الرموش والحواجب طبيعيا في المنزل من خلال تنفيذ الوصفة التالية:

المكونات

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من جيل الصبار.

طريقة التحضير

يتم خلط هذه المكونات مع بعضها البعض.

ثم يتم تخزين هذا الخليط في علبة نظيفة محكمة الغلق في الثلاجة.

يتم دهن الرموش والحواجب بهذا الخليط صباحا ومساءا.

بعد شهر واحد من الاستخدام سنلاحظ أن الرموش أصبحت طويلة وجميلة ومتناسقة، والحواجب أصبحت كثيفة وناعمة.

وصفة زيت الخروع لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب

حيث يعتبر زيت الخروع أحد أهم الزيوت المخصصة لتكثيف وتطويل الرموش والحواجب، وأيضا شعر الرأس، فهو زيت ناتج عن شجرة الخروع، والذي يتم استخلاصه من بذور الخروع، فهو زيت أبيض غليظ القوام، يحتوي هذا الزيت على كافة المعادن المفيدة لبصيلات الشعر، ولذلك يقوم هذا الزيت بتكثيف الشعر وتطويله وتغذيته بسرعة، حيث يتم دهن الرموش والحواجب بهذا الزيت يوميا لمدة أسبوعين أو شهر للحصول على رموش طويلة وحواجب كثيفة.

وصفة زيت جوز الهند لتطويل الرموش وتكثيفها

هو أحد الزيوت المفيدة للشعر والبشرة، حيث أن زيت جوز الهند يحتوي على البروتينات والفيتامينات المغذية، لذلك يمكن استخدام هذا الزيت للرموش والحواجب بشكل يومي في الصباح والمساء للحصول على رموش وحواجب جميلة بشكل طبيعي.