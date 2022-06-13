الطبيعي يكسب .. مزيل عرق طبيعي اصنعيه بنفسك مضمون 100% باستخدام الفازلين للقضاء على رائحة العرق

تزامنًا مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة شيئًا فشيئًا فإن شغل النساء الشاغل الآن هو مزيل عرق فعال في إخفاء رائحة العرق الكريهة خاصةً عن التواجد خارج المنزل ومقابلة الآخرين إذ أن العرق هو عملية طبيعية ولا بد منها ويتخلص بها الجسم من الأملاح ومن الماء الناتج عن بذل المجهود، لهذا لا يفضل استخدام مزيل العرق ولكن استخدام مزيل رائحة العرق فهناك فرق بينهما والأفضل هو الخيار الثاني مزيل لرائحة العرق، ونظرًا لكون معظم مستحضرات التجميل بالصيدليات إما باهظة الثمن أو لا تجدي نفعًا أو ضارة على الجلد فمهمتنا اليوم لكم هي تعريفكم على طريقة التخلص من رائحة العرق بالفازلين الطبي فقط.

مزيل عرق طبيعي اصنعيه بنفسك

باستخدام الفازلين أصبح بإمكاننا تحضير مزيل عرق طبيعي من المنزل لا يسبب أي أضرار بل أنه مفيد للبشرة حيث يقضي على رائحة البشرة وفي نفس الوقت يعمل على تفتيح وتبييض تلك المنطقة، وتدور مكونات مزيل العرق الطبيعي بالفازلين حول:

مقدار ملعقة واحدة من الفازلين.

وملعقتين حجم أصغر من بودرة الشبة.

وحوالي أربع ملاعق نفس الحجم مسك ولكن من النوع السائل الأصلي.

قطرات بسيطة ماء ورد.

ومن نشا الذرة مقدار ملعقة ذات حجم صغير.

طريقة التحضير والاستخدام لمزيل العرق المصنوع من الفازلين

يتم خلط الشبة مع ماء الورد في البداية حتى تصبح عجينة مناسبة. والآن نخلط نشا الذرة مع المزيج السابق حتى تبدأ النشا في الذوبان كليًا مع ماء الورد. يضاف المسك السائل لتلك المكونات ويقلب معهم جيدًا حتى تبدأ رائحته في التداخل مع المزيج كله. والآن إلى المكون الأخير وهو الفازلين حيث يضاف لتلك المقادير ويتم التقليب عدة مرات حتى يتداخل معهم ويصير مزيل عرق الفازلين جاهزًا. يتم حفظه في زجاجة نظيفة أو قالب نظيف يسهل استخدامه فيما بعد وهو صالح للاستخدام لعدة أيام بسيطة.

هناك طرق أخرى لتحضير مزيل عرق منزلي جميعها فعالة ورخيصة الثمن ولن تكلف شيئًا سوى مجهود بسيط في تحضيرها ومع تكرار استخدام تلك الطرق سنلاحظ اختفاء رائحة العرق وكلما كانت المكونات المستخدمة رائحتها قوية كان المفعول أقوى.