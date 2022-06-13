بملعقة نشا حضري مزيل عرق طبيعي للتخلص من رائحة العرق برائحة المسك وتفتيح الابط من أول استعمال 

مزيلات العرق من الأدوات الأساسية عند جميع الفتيات والرجال، حيث لا يمكن الاستغناء عنه سواء في فصل الصيف أو الشتاء، ولكن يزداد الحاجة إليه في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة التعرق، ومنعا لانبعاث روائح كريهة يتم استخدامه في تعطير الجسم، ولكن مزيلات العرق الصناعية تحتوي على مواد ضارة تسبب غمقان البشرة تحت الإبط، كما تجعل لون البشرة غير موحد وقد تسبب إصابة البشرة بالتهابات حادة، لذا يفضل الكثير البحث عن مزيل عرق طبيعي، يمكن تحضيره في المنزل بمكونات طبيعية، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي

هناك كثير من الأشخاص الذين يعانون من التعرق بزيادة في فصل الصيف، مما يجعل رائحة جسدهم كريهة، ويسبب هذا الأمر لهم حرج شديد أثناء الخروج من المنزل، لذلك يقوموا بشراء مزيلات العرق الصناعية، للتخلص من العرق، ولكن تترك هذه المزيلات أعراض جانبية على البشرة، ويفضل عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل، وتتمثل مكونات مزيل العرق الطبيعي في الآتي.

المكونات

ملعقتين من زيت جوز الهند كبيرتين.

2 ملعقة من زبدة الشيا.

ملعقة من نشا الذرة كبيرة.

1 ملعقة من صودا الخبز صغيرة.

قطرات من رائحة الياسمين.

طريقة تحضير مزيل عرق طبيعي بملعقة نشا

يساعد زيت جوز الهند على ترطيب بشرة الإبط وتقليل نسبة الالتهابات، كما تساعد صودا الخبز على قتل البكتيريا التي تسبب انبعاث الروائح الكريهة عند ظهور العرق، وزيت الياسمين يقوم بتعطير الجسم وزيادة لمعانه، ويمكن تحضير مزيل العرق الطبيعي من خلال إتباع الخطوات التالية.