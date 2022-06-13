لو عندك كوب سكر اعملي غزل البنات الوردي بدون ماكينة مخصصة في أقل من 7 دقائق آمن ونظيف جداً

يعشق الأطفال وكذلك الكبار حلوى غزل البنات والتي تباع في كل مكان حولنا تقريبًا ولكن باستخدام ماكينة غزل البنات لهذا تواجه بعض الأمهات صعوبة في عمل غزل البنات في المنزل فيلجأن إلى شرائه من الشوارع والتي قد لا تكون آمنة ونظيفة تمامًا، ولكن ماذا إذا وضعنا لكم طريقة عمل غزل البنات في البيت بدون الحاجة إلى ماكينة لصنعه بل بخطوات أخرى وتعطي نفس النتيجة النهائية فما هي؟

غزل البنات الوردي بدون ماكينة

من أبسط وصفات الحلوى في مكوناتها هي وصفة حلوة غزل البنات فالمكونات غير مكلفة وبسيطة كما نجد فيما يلي:

مقدار كأس وربع كأس سكر أبيض.

أعواد من الخشب طويلة.

لون طعام وردي أو نكهة طعام بالفراولة حسب الرغبة.

طريقة عمل غزل البنات بدون ماكينة

حلوى غزل البنات من الأنواع المعروفة منذ فترة طويلة ونجدها بكثرة مع الباعة على الشواطئ لذلك عندما نذهب إلى المصايف نجدها منتشرة كثيرًا هناك كما أنها موجودة في المناطق الحية والشعبية ولا يمكننا أن نمنع أطفالنا من شراء ما يحبونه حتى وإذا كنا غير محددين لمصدر ذلك الشيء فليس جميع الباعة يتعاملوا بحرص مع الأطعمة، لهذا تخلصي من كل ذلك وقومي بنفسك بتحضير غزل البنات المنزلي كما يلي: