كريم النشا لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة

يعد الشعر الزائد من أكثر المشكلات التي تؤرق السيدات والفتيات بشكل عام، وخاصةً في فصل الصيف، نظراً لارتداء الملابس القصيرة أو ذي الأكمام القصيرة، أو الشورتات، وغيرها، حيث أن الشعر الزائد يمثل مشكلة قد تضع المرأة في مواقف محرجة أمام الآخرين، مما يفقدها الثقة بنفسها، ولهذا السبب تحديداً تم ابتكار العديد من الوسائل والطرق الطبيعية التي تمكنك من التخلص من الشعر الزائد بأقل تكلفة، وبدون الحاجة إلى اللجوء إلى محلات التجميل والكوافيرات، وتعتمد هذه الطرق على استخدام مكونات طبيعية آمنة وصحية على البشرة، وفي نقس الوقت تقلل إحساسك بالألم عند استخدامها، ويأتي النشا على رأس تلك المكونات، وذلك نظراً لفعاليته في تثبيط عمليات نمو الشعر، واحتوائه على مواد هلامية تلتصق بالشعر، والتي تساعد على عملية التخلص من الشعر خاصةً الشعر الوبري، علاوةً على مساهمته في تهدئة البشرة وتأهيلها لإزالة الشعر، والعمل على توحيد لون البشرة بعد عملية إزالة الشعر منها.

مكونات تحضير وصفة إزالة الشعر بالنشا

المكونات

ملعقة من النشا.

ملعقة ونصف من زيت الزيتون.

طريقة تحضير وصفة إزالة الشعر بالنشا

اخلطي زيت الزيتون مع النشا جيداً، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

طبقي الماسك على بشرتك أو الأماكن التي تودين إزالة الشعر منها، واتركيه لمدة ثلث ساعة.

قومي بدعك الخليط على بشرتك بحركات دائرية لطيفة، ثم اشطفي الأماكن بالماء الفاتر والغسول.

ابدئي بإزالة الشعر الزائد باستخدام أي وسيلة من وسائل إزالة الشعر التي تناسبك وتناسب نوع بشرتك.

وصفة النشا وبياض البيض لإزالة الشعر الزائد

المكونات

نصف ملعقة من النشا.

بياض بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة التحضير