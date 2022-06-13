نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكريم نيفيا غيري شعرك 180 درجة هتحولي شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير في ساعتين في المقال التالي

فرد الشعر بكريم نيفيا أثبتت التجارب أن كريم نيفيا يعد معجزة في فرد الشعر وتنعيمه، حيث يعمل ككيراتين طبيعي للشعر الجاف والمجعد بما يعمل على فرده ومنحه مظهراً حيوياً، وفيما يلي نستعرض لك وصفات لفرد شعرك باستخدام كريم نيفيا، مع خلطه ببعض المكونات الأخرى الطبيعية، دون الحاجة للذهاب إلى صالونات التجميل والكوافيرات. فرد الشعر بكريم نيفيا المكونات ملعقتان من كريم نيفيا.

ملعقة من الخل الأبيض.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من نشا الذرة.

ملعقتان من جل الصبار (من مكان موثوق). طريقة فرد الشعر بكريم نيفيا قومي بإذابة النشا في جل الصبار.

ثم أضيفي كريم نيفيا إلى الخليط، وبعدها الخل، وزيت اللوز، وقلبيهم جيداً، حتى تمتزج جميع المكونات معاً ويصبح قوامها متجانساً.

افردي الماسك على شعرك، واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اغسليه بالماء والشامبو.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع أو اثنين، وستلاحظين الفرق بنفسك بشكل واضح.

ويعمل كريم نيفيا كمكون يفرد الشعر بطريقة ملحوظة، وذلك نظراً لاحتوائه على مكونات نسبة ترطيبها عالية، علاوةً على فعاليته في علاج الشعر الخشن والمجعد، والعمل على تنعميه وحمايته من الهيشان والتقصف. وصفة كريم نيفيا وزيت الزيتون لفرد الشعر ملعقتان من كريم نيفيا.

ملعقة مبيرة من زيت الزيتون الأصلي.

ملعقتين من جل الصبار.

ثمرة من الموز. طريقة التحضير قومي بوضع كريم نيفيا في وعاء بلاستيكي، ثم أضيفي مقدار زيت الزيتون إلى الكريم.

أضيفي جل الصبار إلى الخليط، مع تقلبيهم جيداً، حتى يصبحوا خليطاً متماسكاً.

اهرسي ثمرة الموز جيداً إما بيدك أو باستخدام الهاند بليندر، ثم أضيفيها إلى الخليط، وقلبيهم جيداً، حتى يصبح القوام متجانس.

افردي الماسك على شعرك من الجذور حتى الأطراف، ثم غطي شعرك بالبونيه، واتركي الماسك على شعرك لمدة 5 ساعات.

قومي بغسله بالماء والشامبو، ثم البلسم، حتى تتأكدي من التخلص من كل بقايا الماسك.

قومي بترطيب شعرك بعد أن يجف قليلاً بكريم التصفيف المناسب لنوع شعرك.

لابد من إتباعك نظاماً غذائياً صحياً يساعد على تغذية شعرك ومنحه الحيوية، وحمايته من التساقط والهيشان. عمر شويل - جدة بكريم نيفيا غيري شعرك 180 درجة هتحولي شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير في ساعتين - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكريم نيفيا غيري شعرك 180 درجة هتحولي شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير في ساعتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.