نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفين لولي.. تبييض الأسنان بسرعة بخلطة منزلية وانقذ أسنانك من الضياع في المقال التالي

عمر شويل - جدة جميع الأشخاص يرغبون بامتلاك أسنان بيضاء، ويبحثون عن وسيلة تساعدهم في تبييض الأسنان بسرعة، فسر الابتسامة الساحرة يكمن في أسنان صحية خالية من أي اصفرار، ولكن يرغبون بطرق طبيعية فعالة تساعدهم في التبييض خلال وقت قصير، لذلك من خلال مقال اليوم سوف نعرض جميع الطرق التي تساعدك في امتلاك أسنان أكثر من رائعة لتستعيد الثقة في ابتسامتك.

تبييض الأسنان بسرعة

يعاني فئة كبيرة من الأشخاص من اصفرار الأسنان وتراكم الجير فوق سطحها، وبالتالي يتسبب في فقدان ثقة هؤلاء الأشخاص في ابتسامتهم، ولكن يمكن التخلص من تلك المشاكل بوصفات طبيعية سريعة المفعول، وتتمثل طرق التبييض السريع فيما يلي:

التبييض السريع بواسطة بشر قشر الليمون

يمكنك الحصول على أسنان بيضاء وصحية بواسطة بشر القشرة الخارجية لليمون، فضلًا عن قدرة الليمون على التبييض السريع لسطح الأسنان إلا أنه يتخلص من البكتيريا العالقة في اللثة وبين الأسنان نتيجة تراكم الطعام، كل ما عليك هو وضع مقدار عصير حبة ليمونة مع القليل من بشر الليمون، وإضافة إلى معجون الأسنان ثم اغسلي أسنانك بذلك الخليط بواسطة الفرشاة، ويفضل استخدام الفرشاة الكهربائية لإعطاء نتيجة تبييض سريعة، ثم اغسلي أسنانك بالماء وعليكي بتكرار تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.

التبييض السريع بواسطة زيت الزيتون وجوز الهند

الكثير من الأشخاص لا يدركون مدى فاعلية الزيوت الطبيعية وقدرته الرهيبة في منح الأسنان تبييضًا سريعًا، حيث يتم استخدام تلك الزيوت بأكثر من طريقة لضمان فاعليتها في التبييض، حيث يمكن خلط مقدار قليل من تلك الزيوت مع معجون الأسنان وغسل الأسنان بها يوميًا، كما يمكن استخدام زيت الزيتون وتخفيفه بالماء وعمل منه مضمضة لتطهير الأسنان.

نصائح لأسنان صحية وبيضاء

حتى تتمكن من المحافظة على الأسنان، لابد من اتباع الآتي:

ينبغي العناية بالأسنان بصورة يومية.

لابد من استخدام مضمضة مرة واحدة في اليوم للتخلص من البكتيريا.

التقليل من التدخين والمشروبات الداكنة.

في ختام مقال تبييض الأسنان بسرعة، قمنا بتوضيح طريقتين بمكونات طبيعية لها قدرة رهيبة في تبييض الأسنان خلال وقت سريع، كما وضحنا بعض من النصائح الضرورية للحفاظ على أسنان صحية وبيضاء، عليك بتطبيق أحدى الطرق المذكورة للتمتع بابتسامة ساحرة.