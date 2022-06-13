جربي واحكمي بنفسك.. سر دقة الكشري المصري مثل المطاعم تماماً بمقادير مظبوطة 100%

إن الكشري المصري من أشهى وألذ الأكلات المصرية والتي يفضل تناولها جزء كبير من الناس، لكن دائمًا ما نجد صعوبة في الوصول إلى نفس مذاق المحلات داخل المنزل، وهذا يتوقف على حسب طريقة تحضير الدقة الخاصة به، وبناء على ذلك سنقوم بسرد كافة المعلومات التي تخص سر دقة الكشري المصري داخل هذا المقال.

سر دقة الكشري المصري

كي نتوصل إلى السر الخاص بعمل دقة الكشري المصري مثل المحلات تمامًا، فيجب علينا اتباع كافة المقادير وخطوات التحضير الآتي ذكرها:

المقادير

6 فصوص من الثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ثلث كوب من الخل الأبيض.

ربع كوب من عصير الليمون.

خطوات التحضير

في بداية الأمر نقوم بإحضار وعاء متوسط الحجم ونضع بداخل الكمون والملح والثوم، ومن ثم نقوم بهرس الثوم وطحنه جيدًا، وذلك مع خلطه بباقي المكونات، حتى نتحصل على خليط متجانس.

ومن بعدها تأتي خطوة إضافة عصير الليمون داخل وعاء على نار هادئة، ويتم تقليبه لفترة زمنية تقدر بحوالي دقيقتين على النار.

ثم نقوم بوضع الخل الأبيض إلى عصير الليمون بصورة تدريجية، ونستمر في الخلط.

ومن بعد ذلك نقوم بإضافة الثوم المهروس والكمون والملح، وذلك مع الاستمرار في التقليب لفترة تقدر بحوالي دقيقتين على النار.

وبعد أن تنتهي المدة المحددة، فهنا نقوم برفع الوعاء من على النار، ونضع داخل إناء آخر، ونتركه حتى يبرد تمامًا.

ومن بعدها تكون دقة الكشري المصري جاهزة إلى أن توضع بجانب الكشري المصري.

فيجب أن نعلم بأن الشيء الأساسي الذي يجعلنا نتوصل إلى مذاق الكشري المصري المعروف عن المحلات داخل المنزل، هو عمل دقة الكشري وعمل الصلصة الخاصة به.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم كافة التفاصيل التي تخص سر دقة الكشري المصري، وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لفشل إعداد الكشري المصري داخل المنزل، وذلك بعد عرضنا المفصل لذلك المقال، فهذا الأمر مرتبط بأخذ كل تفصيله قد عرضناها داخل هذا المقال في عين الاعتبار جيدًا، وسنتمتع بألذ مذاق للكشري المصري بصورة كبيرة.