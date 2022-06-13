بكيلو حليب أعملي 2 كيلو زبدة فلاحي في الخلاط أحلي وأوفر من الجاهزة مش هتشتريها من برة تاني

كيلو حليب عمل الزبدة الفلاحي الاصليه في الخلاط، الزبدة الفلاحي لا غنى عنها في الكثير من الوصفات، ولكن للأسف الشديد ارتفع سعرها في جميع الأسواق، بالإضافة إلى أنها غير متوفرة في الأسواق بسبب عدم وجود البائعين الفلاحين في الأسواق، ويرجع سبب عدم وجود الزبدة في الأسواق إلى ارتفاع سعر الخامات المستخدمة، ولكن قامت جميع النساء بالبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة طريقة تحضير الزبدة الفلاحي في المنزل، حتى لا تقوم بالبحث في جميع الأماكن لشرائها، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير، يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات تحضير الزبدة الفلاحي في البيت باستخدام الخلاط

تشتهر القرى والفلاحين كما يطلق عليهم، تحضير الزبدة الفلاحي في البيت لأنهم يعرفون أسرار وطريقة التحضير الصحيحة لها، ولكن نحن سوف نقدم لكم مكونات الزبدة الفلاحي بكل أسرارها من أفواه الفلاحين أنفسهم، ولكي لا يخلو بيتك من الزبدة الفلاحي أبداً، وتتلخص المكونات في:

ثلاث كيلو من اللبن البقري.

ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير الزبدة الفلاحي في المنزل

يجب اتباع الخطوات القادمة لتحضير أحلى زبدة في فلاحي من مطبخك ولن تحتاجي شراء الزبدة من الخارج، مع العلم أن جميع الخطوات سهلة وبسيطة ويمكن لأي ست بيت تحضيرها.

يتم وضع الحليب في وعاء بلاستيك.

يجب وضعه في الثلاجة لمدة 48 ساعة.

بعد مرور الوقت يجب أخذ القشطة من على الوجه.

يجب وضع القشطة في الخلاط ويتم وضع الملح عليه.

يجب تشغيل الخلاط لمدة ربع ساعة.

ولكن يجب التوقف من حين إلى أخر.

حتى لا يتم تعطيل الخلاط.

حتى لا يتم تعطيل الخلاط. نلاحظ أن هناك تكتلات توجد في قاع الخلاط.

نستمر في الخفق حتى تصبح كتلة زبدة كبيرة.

نستمر في الخفق حتى تصبح كتلة زبدة كبيرة. يجب إخراجها ويتم الضغط عليها حتى نتخلص من أي سوائل موجودة فيها.

يجب وضعها في كمية مناسبة من الثلج.

يجب وضعها في علبة بلاستيك، ويتم الاحتفاظ بها في الثلاجة.

يجب استخدامها في جميع الوصفات.

يجب التأكد أن جميع الأدوات المستخدمة نظيفة مائة في المائة.

من المعروف أن الزبدة تتأثر بأي عوالق أو شوائب موجودة في العلبة.

الزبدة من أكثر أنواع الأطعمة التي تعطي مذاق رهيب جدا للاكل ولا يوجد طعام لا يحتاج اي اضافات الزبدة والسمنه الفلاحي الاصلي وأصبح يمكن عمل هذه الأشياء بسرعة الصاروخ في المنزل باستخدم الحليب فقط تستطعين الحصول على الزبدة الفلاحي الأصلية في دقائق بدون مجهود كل ما عليك أو تقومي باتباع الخطوات التي قمنا بذكرها في المقال لت