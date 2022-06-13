افضل من المحلات.. طريقة عمل اللانشون البيتي بدون لحوم أو فراخ بمكونات إقتصادية بطعم يجنن ناجح 100%

طريقة عمل اللانشون البيتي بدون لحوم ولا فراخ ، اللانشون يحب تناول جميع الأطفال، بل يوجد أطفال مدمنون تناول اللانشون باستمرار في الفطور والغذاء وأيضا في العشاء، كما ظهر في الأسواق هذه الأيام اللانشون رخيص الثمن، وللأسف الشديد يقومون معظم الأمهات بشرائه للأطفال، وهذا الأمر خطير للغاية، لأن اللانشون الموجود في الأسواق يحتوي على مواد ضارة جدا، تصيب الأطفال بمشاكل كبيرة، لا يمكن أحد توقعها، ولكن أبشر أيها الأطفال لن نقوم بحرمانهم من اللانشون، لأننا جئنا إليكم بطريقة رائعة لتحضير اللانشون في البيت بدون تكلفة، لمعرفة المزيد يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا.

مكونات عمل لانشون الفراخ في البيت

نحن لا تتحدث عن أضرار اللانشون بدون أي دليل، ولكن قبل كتابة أي وصفة لكم نتأكد من صحة كل حرف نقدمه لكم، لأن الصحة أمنة يجب المحافظة عليها من أضرار، ويجب تناول الأطعمة الصحية والخالية من أي مواد صناعية، والآن سوف نقدم لكم مكونات لانشون الفراخ:

ربع كيلو من الفراخ، بشرط أن تكون في صدر الفراخ.

عدد 2 بيضة.

ملعقة من الملح.

ملعقة من بهارات اللانشون.

القليل جدا من لون اللانشون.

القليل جدا من لون اللانشون. شرائح زيتون.

ملعقة من الزيت

ورق استريتش.

ورق ألمونيوم.

طريقة تحضير اللانشون في البيت

دائما نقدم لكم الكثير من الوصفات، لكي نساعد كل ست بيت في تقديم أفضل الطعام لها ولجميع أفراد أسرتها، والآن سوف نقدم خطوات تحضير اللانشون الفراخ في البيت:

يتم تقطيع الفراخ قطع صغيرة، وبعد ذلك يجب فرمها في الخلاط.

يجب وضع الزيت عليها مع جميع التوابل السابق ذكرها.

يتم وضع البيض ونستمر في الخفق.

يجب تفريغ الخليط في طبق، ويتم وضع شرائح الزيتون عليه.

يجب التقليب وبعد يجب وضع الخليط في الاستريش ويتم لفه مع الضغط أكثر من مرة.

يجب وضعه مرة أخرى في ورق ألومنيوم، أكثر من مرة لمنع وصول الماء إليه.

يتم وضع وعاء على النار به كمية كبيرة من الماء، والقليل من الملح، ورق لورا.

نتركها حتى تمام الغليان، وبعد ذلك نضع اللانشون فيه لمدة ساعة وربع، أو على حسب اللانشون.

يجب أن يترك حتى يبرد وبعد ذلك قم بالتقطيع

يمكن عمل الإنشون الصحي في البيت بدون لحوم أو فراخ بسهولة وباستخدام طرق عديدة حيث يعتبر اللانشون الصحي من أكثر الاكلات المحببة لدي للكبار والصغار وبسبب شراء اللانشون من الخارج قد يسبب الكثير من الأمراض التي لا تفضلها الأمهات لأطفالهم ولذلك لعمل اللانشون الصحي يكون عن طريق استخدام هذه الطريقة التي قمت بشرحها وهذه يمكنك عملها بسهولة