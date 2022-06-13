لأحلى طبق فول.. سر دقة وتحويجة الفول مثل العربيات والمطاعم بالتحبيشة الأصلية التي أخبرني بها البائع

يكاد يكون الفول من أشهر الأكلات التي يفضل تناولها عدد كبير من الناس، لكن دائمًا ما يفشلون في الوصول إلى سر دقة وتحوية الفول بالمنزل والخاص بها أشهر المحلات، لكننا سنقوم بإزالة ذلك الفشل وتحويله إلى نجاح مبهر، وذلك بعد أن نقوم بعرض ذلك المقال بصورة تفصيلية.

سر دقة وتحويجة الفول

لكي نتوصل إلى السر الخاص بعمل دقة وتحويجة الفول التي يشتهر بها المحلات، فيجب علينا الالتزام بتلك الخطوات والمقادير الآتي ذكرها:

المقادير

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الكزبرة.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

كوبان من الفول.

ملعقتان كبيرتان من الطحينة.

خطوات التحضير

تتمثل أولى خطوات التحضير بوضع الملح والشطة والكزبرة الجافة والبقدونس والثوم والزيت وعصير الليمون والكمون داخل إناء عميق، ومن ثم نقوم بخلطهم جيدًا، حتى نتحصل على قوام متجانس.

ومن بعد ذلك نقوم بإحضار مقلاة متوسطة الحجم ونضيع بها الفول مع 3 أكواب من الماء.

ويتم ترك الفول على النار بدرجة حرارة متوسطة، ويتم تركه حتى أن يغلي تمامًا.

ومن بعدها تأتي خطوة هرس الفول بواسطة الشوكة، ثم نضيف ملعقتين الطحينة، مع كمية بسيطة من الملح وملعقتين كبيرتين من دقة الفول.

ثم نقوم بخلط المكونات معًا، حتى نتأكد من أن الدقة والطحينة قد تجانست مع الفول المهروس بالشكل المطلوب.

وبعد ذلك نقوم بترك الخليط على النار حتى إن يغلي تمامًا.

ومن بعدها تأتي خطوة إحضار وعاء صغير ونضع به الطحينة من ماء مغلي وعصير ليمون، وذلك مع خلط تلك المكونات باستمرار.

ثم نقوم بوضع الطحينة فوق الفول، وهنا تأتي خطوة رفع الفول من على النار، وبذلك يكون جاهزًا للتناول.

وبذلك نستطيع أن نقول وداعًا لفشل الوصول إلى سر دقة وتحويجة الفول الخاص بها المحلات، وذلك بعد عرضنا المفصل لهذا المقال، وذلك يعتمد على حسب التزامنا الكامل بكافة المقادير وخطوات التحضير التي قمنا بذكرها، فسوف نستمتع بمذاق الفول بالدقة المميز داخل المنزل.