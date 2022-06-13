نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الخميرة لتسمين الوجه واليدين وتوريد الخدود بأقوى وصفة كولاجين طبيعي تزيل التجاعيد وعلامات السن في المقال التالي

كريم الخميرة لتسمين الوجه تستخدمه النساء لتفتيح الوجه وجعل الخدود أكبر حجمًا بشكل مميز، لما تحتويه الخميرة من مركبات وعناصر تعالج الكثير من مشاكل البشرة والخميرة عبارة عن حبوب ناتجة عن تخمر النشويات مع الشعير والرز والذرة وتستخرج من مواد طبيعية مثل قشر التفاح والعنب ويرجع سبب تسمينها إلى طريقة صنعها قديما حيث كانت تصنع من نواتج ومخالفات تخمر البيرة. كريم الخميرة لتسمين الوجه المكونات ملعقة من الخميرة.

العسل.

ملعقة للبن الرايب.

عصير ليمونة. طريقة التحضير تخلط المكونات بعناية، ثم توضع على الوجه 30 دقيقة وتشطف بالماء الدافئ.

ثم يدهن كريم مرطب على الوجه وتكرر الطريقة للحصول على النتيجة المطلوبة. ماسك الخميرة وصفار البيض ملعقة صغيرة خميرة بيرة.

ملعقة كبيرة عسل.

ملعقتين كبيرتين كريمة.

نصف ملعقة صغيرة خل تفاح.

صفار بيضتين.

ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت سمسم أصلي. طريقة التحضير نخلط المكونات ونضع الماسك على الوجه مع مراعاة تغطية الشعر.

وتنظيف الوجه قبل استخدام الماسك، وراعي تجنب ملامسة الماسك للعينين.

ثم يترك لمدة ثلث ساعة ويشطف بالماء الدافئ و يجفف الوجه جيدًا. ماسك الخميرة مع فيتامين أ كبسولتين من فيتامين أ.

ملعقتين صغيرتين خميرة بيرة.

٤ ملاعق كبار ماء ورد . طريقة التحضير تخلط الخميرة بماء الورد.

نضع كبسولات فيتامين أ على الخليط ونمزجهم جيدًا.

يدهن الوجه من الخليط مع عدم ملامستها للعين والأنف.

يترك لمدة ربع ساعة ويفرك باليدين.

يشطف بالماء الدافئ ويكرر مرة أسبوعيا لتسمين الخدود. فوائد خميرة البيرة تحتوي الخميرة على الكروم: وهو يزيد مناعة الجسم وينظم الأنسولين.

البروتين:يجدد الخلايا ويعالج الهرمونات والأنزيمات .

السيلينيوم: ينظم التبويض وعمل الغدة الدرقية .

البوتاسيوم : ينظم السوائل في الجسم ويقوي الجهاز العصبي والعضلي.

الحديد يحمي الجسم من الأنيميا ويساعد في عملية نقل الأكسجين.

الزنك يقوي المناعة كما يساعد في التئام الجروح.

الماغنسيوم مفيد للعظام والقلب والسكر إن كريم الخميرة لتسمين الوجه من الكريمات الهامة للبشرة، لاحتوائه على الكولاجين المفيد في شد الوجه وعلاج مشاكل البشرة مثل التجاعيد، والخطوط الدقيقة ويزيل الانتفاخات الموجودة تحت العين ويساعد على امتلاء الوجه والحصول على خدود ممتلئة وعلاج حب الشباب والرؤوس السوداء. عمر شويل - جدة كريم الخميرة لتسمين الوجه واليدين وتوريد الخدود بأقوى وصفة كولاجين طبيعي تزيل التجاعيد وعلامات السن - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم الخميرة لتسمين الوجه واليدين وتوريد الخدود بأقوى وصفة كولاجين طبيعي تزيل التجاعيد وعلامات السن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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