لن تصدقي.. ماسك البانثينول للشعر أقوى كيراتين طبيعي لتنعيم وإطالة في ربع ساعة مهما كان مجعد

من المعروف عن كريم البانثينول أنه أحد أهم الكريمات الطبية التي تستخدم من أجل علاج الجلد من الجفاف وتنعيمه، إلا أنه من الغريب أن يتم إستخدامه للشعر، حيث يعد البانثينول من الكريم ذات الفائدة الكبرى للشعر، لذلك سوف نقدم لكم من خلال المقال أفضل طريقة لعمل ماسك البانثينول للشعر بسهولة حتى تحصلي على شعر خالي من المشكلات.

ماسك البانثينول للشعر

جربي استخدام البانثينول لشعرك واحصلي على شعر ناعم كالحرير، وذلك من خلال الطريقة التالية:

المكونات

خمسة ملاعق من كريم البانثينول.

ثلاث ملاعق كبيرة من زبدة الشيا.

أربعة نقاط من فيتامين E.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الجوجوبا.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الجلسرين الطبي.

ملعقتان كبيرتان من زيت الأرجان.

ملعقتان كبيرتان من زيت الأفوكادو.

فرد الشعر بالبانثينول

ضعي كريم بانثينول في علبة متوسطة الحجم لها غطاء محكم.

أضيفي إليه زبدة الشيا وقلبي جيدًا.

قومي بوضع زيت الأرجان عليهم وقلبي مرة أخرى

ضعي عليهم زيت الأفوكادو عليهم وقلبي جيدًا.

أضيفي إليهم الجلسرين الطبي، ونقاط فيتامين E وقلبي بشدة.

اغسلي شعرك جيدًا للتخلص من الزيوت، أو الكريم المتواجد على شعرك.

قومي بتجفيف شعرك وقسميه إلى خصل عديدة.

ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة لا تقل عن الساعة إلا ربع، ثم قومي بغسله جيدًا ومشطيه ثم جففيه.

كرري استخدام ماسك البانثينول مرتين كل أسبوع.

فائدة البانثينول للشعر

للبانثينول العديد من الفوائد للشعر ومن أهمها ما يلي:

يساعد البانثينول الشعر على الحصول على اللمعان الفائق.

يعمل البانثينول على جعل الشعر قوي غير متساقط.

البانثينول غلاف قوي لجذور الشعر الذي يمنحه القوة.

يساعد كريم البانثينول الشعر على حمايته من الأتربة والاوساخ التي قد تضر بالبصيلة، وتجعلها تتلف سريعًا.

استخدمي كريم البانثينول للقضاء على جفاف الشعر.

يساعد فروة الرأس على الحماية من القشرة.

في نهاية المقال فقد قمنا بتقديم أفضل طريقة لعمل ماسك البانثينول للشعر مع بعض الزيوت الطبيعيه التي تمنح شعرك القوة واللمعان، كما قمنا بعرض فوائد ماسك البانثينول للشعر، فعليك الاستمرار على استخدامه بطريقة صحيحة حتى تجعلي شعرك أكثر قوة.