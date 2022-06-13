نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السموذي الصحي والمنعش بمكونات صحية ونكهة لذيذة ومنعشة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع حلول فصل الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة ينصح الأطباء دائما بتناول المياه والمشروبات الصحية. وبالأخص عصائر الفواكه الطازجة منزلية الصنع التي تعتبر من أفضل المشروبات الصيفية. ومع وجود الكثير من الإضافات الآن أصبح الكثيرون يفضلون تناول السموذي. وهو المشروب الأكثر رواجا في فصل الصيف. حيث يكون خليط من مجموعة من الفواكه أو نوع واحد من الفاكهة مع القليل من الحليب والثلج والإضافات الخفيفة. ويتمتع بقوام أثقل من العصائر العادية وبانتعاش أزيد بكثير عن باقي العصائر . وينصح به للأطفال والكبار في فصل الصيف ومع الحرارة والرطوبة المرتفعة يعمل على ترطيب الجسم وتقليل الشعور بالحرارة . واليوم سنتناول طريقة عمل السموذي الصحي المنزلي المنعش والطبيعي.

مكونات السموذي الصحي

لعمل السموذي اليوم سنحتاج إلى بعض من المكونات والتي من الممكن أن تختلف بحسب المتاح والمتوافر في المنزل . ومن الممكن عمل السموذي بأي نوع من أنواع الفواكه المنزلية المتاحة وفي دقائق بسيطة للغاية . فهو سهل ومنعش ولذيذ النكهة ولا يحتاج إلى الكثير من المجهود فقط نمزج المكونات معا . ولعمل السموذي اليوم سنحتاج إلى المكونات التالية.

لعمل الجرين سموذي سنحتاج إلى :

سنحتاج إلى : حبتان من الخيار

حبة كبيرة من التفاح الأخضر

القليل من الزنجبيل

ورقة كال

10 قطع من الثلج أو أكثر

لعمل بيريز سموذي سنحتاج إلى:

نصف كوب من الفراولة المجمدة

نصف كوب من البيريز المجمد

10 قطع من الثلج

كوبان من الحليب

ملعقة كبيرة من ماء الورد

لعمل بينت باتر سموذي نحتاج إلى :

نصف كوب من زبدة الفستق أو زبدة الفول السوداني

10 قطع من الثلج

كوبان من الحليب

ثلاث قطع من البسكوت

لعمل بانانا سموذي نحتاج إلى :

حبتان كبيرتان من الموز المجمد

ملعقة كبيرة من عسل النحل

كوبان من الحليب

طريقة عمل السموذي الصحي

لا يحتاج السموذي إلى الكثير من المجهود ، ولكل نوع من السموذي الصحي بعض المكونات. كل ما علينا فعله هو مزج المكونات معا وضربها بالخلاط الكهربائي. حتى نحصل على القوام والكثافة المطلوبة. ويقدم السموذي بارد ومثلج، ومن الممكن عمل أي نوع آخر تفضلونه من الفواكه بنفس الطريقة والمكونات مع تجميد الفاكهة مسبقا للحصول على الكثافة المطلوبة للسموذي.