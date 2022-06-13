نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشان محدش يضحك عليك.. كيفية معرفة البطيخة الجيدة الحمراء وكن خبير في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر البطيخ من الفواكه الصيفية التي ينتظرها الجميع، فهو يمتلك الطعم الرائع الذي يرطب حر الصيف، ولكن هناك فئة لا تدري كيفية معرفة البطيخة الجيدة ذات طعم رائعة لتتمكن من الاستمتاع بمذاقه، لذلك من خلال مقال اليوم سوف نقوم بتوضيح كافة العلامات التي تدل على جودة البطيخة دون الحاجة إلى تقطيعها لمعرفة ذلك.

كيفية معرفة البطيخة الجيدة

هناك فئة عديدة من الأشخاص يجيدون صعوبة في تحديد جودة البطيخة دون فتحها، ولكن قام العديد من المزارعين بتحديد علامات ينبغي توافرها في البطيخة الجيدة فقط دون غيرها، وتتلخص تلك العلامات فيما يلي:

ينبغي أن تكون القشرة الخارجية للبطيخة لونها أخضر غامق يصاحبه لامعة.

وأيضًا من ضمن العلامات التي تدل على البطيخة الجيدة، أن يبدأ وزنها من خمسة كيلو فيما فوق.

كما أيضًا لا بد أن تمتلك القشرة الخارجية خطوط عديدة وبارزة للغاية، مع وجود بعض الالتواءات بها.

لا بد أن يكون البطيخ مخزن في مكان بعيد عن أشعة الشمس، فهي لها تأثير كبير في تغير من مذاق البطيخة.

اختيار البطيخة الثقيلة التي تحتوي على بقع صفراء داكنة.

لا بد عند شراء البطيخة الخبط عليها من الخارج، ففي حالة صدور صوت مكتوم تكون البطيخة غير جيدة، أما إذا كان الصوت واضح تكون جيدة.

فوائد تناول البطيخة

يعتبر البطيخة من الفواكه طيبة المذاق والتي تساعد في التخلص من عطش الصيف الدائم، ألا أن الأمر لا يقتصر على المذاق الرائع فقط، فهي لها العديد من الفوائد التي تمنحها للصحة، والتي تتلخص فيما يلي:

يساعد البطيخة على المحافظة على رطوبة الجسم والجلد، ووقايته من الجفاف، وذلك نظرًا لاحتوائه على أكثر من ٩٠% من الماء.

كما أنه غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة في تقوية الجهاز المناعي، فضلًا عن البوتاسيوم المفيد للجهاز العصبي.

في ختام مقال كيفية معرفة البطيخة الجيدة، قمنا بعرض جميع العلامات والطرق التي تساعدك في تحديد جودة البطيخة دون فتحها أو تذوقها كما أيضًا ذكرنا بعض من الفوائد التي يمنحها البطيخ للجسم، عليك بمراجعة ما ذكر في المقال للاستفادة.