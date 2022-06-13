هشة وقطنية.. خلية نحل بالجبنة وتذوقي ألذ معجنات بمقادير مظبوطة 100% للإفطار والعشاء

الكثير من ربات البيوت تفضل عمل المعجنات والمخبوزات المميزة والشهية، وتعد خلية نحل بالجبنة من أكثر أنواع المعجنات ذات مذاق مميز ورائع ومحببة من قبل الجميع سواء الكبار أو الأطفال، كما أيضًا تعد وجبة للإفطار أو وجبة عشاء مشبعة وصحية، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نوضح أفضل طريقة لعمل معجنات خلية النحل الهشة واللذيذة.

خلية نحل بالجبنة

يكمن سر نجاح معجنات خلية النحل بالمذاق الحادق وحشوات الجبنة المميزة، في المكونات وطريقة التحضير المثالية لضمان عجينة طرية وهشة، ويتم عمل عجينة خلية النحل وفقًا لما يلي:

المكونات

مقدار ٤ أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

مقدار ٣ معالق من زيت الذرة.

مقدار١ ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

مقدار ١ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

مقدار ١ ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

مقدار ٣ ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

مقدار كوب إلا ربع من الماء الفاتر.

جبنة رومي، أو فيتا، وأنواع مختلفة من الجبنات المشكلة.

رشة ملح صغيرة.

طريقة التحضير

أحضري وعاء وضعي بداخله مقدار الخميرة الفورية، ومعه مقدار السكر الأبيض ومقدار الماء الفاتر وتقلب حتى تختفي جميع التكتلات وتترك في مكان دافئ حتى تتفاعل الخميرة.

بعد ذلك ضعي كمية الدقيق في وعاء وضيفي إليه رشة الملح، مع مقدار اللبن البودر وتخلط ببعض، ثم ضعي مقدار الزيت والخل ونقلب جميع المكونات ببعض.

عليك بإضافة مقدار الماء الفاتر تدريجيًا مع الاستمرار بالعجن حتى تتشكل عجينة طرية ومتماسكة، وينبغي العجن لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

بعد ذلك تترك العجينة لمدة من نصف ساعة لساعة لتختمر مع تغطيتها.

بعد اختمار العجينة يتم تقسيمها إلى دوائر صغيرة متساوية الحجم، ثم تترك لتختمر مرة أخرى.

قومي بحشو الكرات بأنواع الجبنات المختلفة ورصها في صينية مدهونة بالزيت، ثم يدهن الوجه باللبن ليصبح ذهبي، وتدخل في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة ٢٠٠° لمدة ربع ساعة.

في ختام مقال خلية تحل بالجبنة، قمنا بعرض المكونات اللازمة لعمل مخبوزات خلية النحل، وأيضًا عرضنا خطوات التحضير لعجينة هشة ورائعة، قومي بتحضير وجبة إفطار أو عشاء خفيفة بتطبيق الخطوات السابقة.