يرغب معظم الأشخاص تناول كيكة صحية خالية من الدهون، وتعتبر طريقة عمل كيك بدون سمن او زيت من أفضل الوصفات المحببة لدى الجميع خاصةً الأطفال، بسبب طعمها اللذيذ وتعد من أخف أنواع الكيكات على المعدة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وصفة سهلة وبسيطة تقوم بإعدادها ربات البيوت داخل المنزل.

طريقة عمل كيك بدون سمن أو زيت

تفضل ربات البيوت عمل كيك صحي داخل المنزل خالي من الدهون تمامًا، لذلك سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بمقادير متواجدة داخل كل مطبخ بأقل التكلفة كالتالي:

المكونات

عدد ١ كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

عدد ٣ بيضات.

عدد ١ كوب من اللبن.

رشة ملح.

عدد ١ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عدد ١ ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

٣/٤ كوب سكر.

طريقة التحضير

في البداية يلزم إحضار وعاء متوسط الحجم.

يتم نخل الدقيق داخل الوعاء.

نقوم بوضع مقدار البيكنج باودر على الدقيق، ثم نقوم بوضع رشة الملح ونقلبهم جيدًا حتى يمتزجان مع بعضهما.

في وعاء آخر يتم وضع مقدار البيض والسكر والفانيليا ويتم خلطهم بواسطة مضرب كهربائي حتى يذوب السكر تمامًا.

بعد ذلك يتم إضافة الدقيق الأبيض على هذا الخليط السابق تدريجيًا، ثم يتم التقليب بمضرب سلك في إتجاه واحد حتى يختفي الدقيق تمامًا.

نقوم بوضع مقدار اللبن فوق المكونات السابقة ويتم خلطهم مع بعضهم حتى يتم التجانس تمامًا.

يتم وضع الخليط في صينية بداخلها ورق زبده.

بعد ذلك يتم تسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠درجة مئوية.

يتم وضع الصينية داخل الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج.

يفضل تسخين الفرن من البدايه قبل تحضير الكيك.

عندما يخرج الكيك من الفرن يترك يبرد تمامًا، ثم يتم تقطيعه حسب الرغبة.

يتم تزين الكيك بالسكر البودرة أو بكريمة الحلويات أو حسب الرغبة.

وفي ختام هذا المقال لقد قمنا بتوضيح وشرح طريقة عمل كيك بدون سمن او زيت بأسهل وأبسط الطرق وبمكونات متوفرة داخل كل مطبخ يسهل على ربات البيوت القيام بتحضيرها في أسرع وقت ممكن، وأيضًا دون بذل مجهود كبير وبأقل التكلفة.