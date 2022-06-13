نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة صافية.. وصفة يابانية للتخلص من شعر الوجه وتفتيح البشرة ووريهم جمالك وحلاوتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني معظم السيدات من ظهور شعر زائد بكثرة في الوجه خاصةً أعلى الشفاه، لذلك نأتيك بوصفة يابانية للتخلص من شعر الوجه نهائيًا في أسرع وقت، لأن الشعر الزائد قد يسبب إزعاجًا للبعض السيدات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم بعض الطرق السهلة التي يمكن أن نقوم بإعدادها في المنزل بأقل التكلفة دون الشعور بالألم الشديد.

وصفة يابانية للتخلص من شعر الوجه

يعد الشعر الزائد مشكلة تواجه جميع السيدات كما ترغب في القضاء عليه نهائيًا في أسرع وقت وبدون ألم، لذلك سوف نقدم لكم بعض الأفكار المختلفة للقيام بتحضيرها داخل المنزل.

خليط الدقيق الأبيض والليمون

تعد من الوصفات الطبيعية التي لا تسبب ضررًا للبشرة كما تعمل على إزالة الشعر بطريقة سهلة جدًا.

المكونات:

عدد 2 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

وعدد 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كوب إلا ربع من الماء.

طريقة التحضير:

أولا نقوم بوضع مقدار الماء في إناء صغير.

بعد ذلك يتم إضافة مقدار عصير الليمون، ثم يتم التقليب جيدًا.

ثم بعد ذلك يتم إضافة مقدار الدقيق.

بعد ذلك نخلط جميع المكونات جيدًا حتى يمتزجان مع بعضهما.

وعندما يصبح الخليط شبه متماسك نقوم بوضعه على الوجه.

بعد ذلك يترك الخليط لمدة ربع ساعة.

ثم نقوم بإزالة الخليط عكس اتجاه نموه الشعر.

بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء البارد جيدًا.

خليط الكركم واللبن

تعمل هذه الوصفة على إزالة الشعر الزائد وتفتيح لون البشرة وتنعيمها في أقل وقت ممكن.

المكونات:

عدد 2ملعقة كبيرة من الكركم.

وعدد 2ملعقة كبيرة من اللبن.

طريقة التحضير:

أولا نقوم بإحضار وعاء صغير الحجم.

بعد ذلك يتم إضافة مقدار الكركم.

ثم بعد ذلك يتم إضافة مقدار اللبن.

بعد ذلك يتم تقليب المكونات جيدًا حتى يمتزجان مع بعضهما.

وعند الحصول على قوام متماسك.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الوجه بطريقة متساوية.

ثم يترك لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك يتم إزالة الخليط عكس اتجاه نمو الشعر.

ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر جيدًا.

وفي ختام هذا المقال لقد قمنا بتوضيح وصفة يابانية للتخلص من شعر الوجه بأسهل وأبسط الطرق وبمكونات طبيعية متوفرة داخل كل مطبخ، يسهل على جميع السيدات القيام بإعدادها دون بذل مجهود كبير وبأقل التكلفة ودون الشعور بالألم.