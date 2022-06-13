لأحلى تسالي صحية.. طريقة عمل الفشار مقرمش مثل المحلات بسهولة واحترافية

تبحث جميع الأمهات عن طريقة عمل الفشار مقرمش وذلك لأن جميع الأطفال تحب تناول الفشار، وتسعى الأمهات إلى عمل الفشار فى المنزل للحفاظ على عدم تناول الأطفال أطعمة من الخارج، لكنهم يحاولون الحصول على نفس المذاق اللذيذ للفشار الذي يتم شرائه من المحلات، ومن خلال هذا المقال يتم التعرف على طريقة عمل الفشار زي المحلات بأشهى طعم له.

طريقة عمل الفشار مقرمش

يوجد بعض الخطوات التي لابد من اتباعها للحصول على أفضل مذاق للفشار وهي كالآتي:

مقادير عمل الفشار

كوب واحد متوسط الحجم من ذرة الفشار.

3 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

نصف ملعقة من الملح.

توابل فشار (نكهات فشار).

طريقة عمل الفشار بالنكهات

في البداية يتم إحضار وعاء كبير الحجم يتناسب مع حجم كمية الفشار.

بعد ذلك يتم وضع الوعاء على النار حتى يسخن تمامًا

بينما لا يمكن وضع القشار في الوعاء وهو بارد حتى لا يلتصق الفشار بالوعاء.

بعد ذلك يفضل استخدام وعاء يكون غير لاصق مثل التيفال أو الجرانيت أو السيراميك.

ثم يتم وضع الزيت في الوعاء ويفضل اختيار نوع زيت جيد لكي يتم الحصول على فشار بأفضل مذاق له لأن الزيت له تأثير كبير في مذاق الفشار.

بعد ذلك يترك الزيت على النار حتى يتم تسخينه جيدًا ولا يتم وضع الفشار في الزيت إلا بعد التأكد من أنه ساخن جدًا حتى تنضج كمية الفشار بالكامل.

ثم يتم وضع الذرة في الزيت، ويتم إضافة الملح عليها، ويتم إضافة نكهات الفشار أيضًا على حسب الرغبة.

بعد ذلك يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها حتى يصل الملح والتوابل إلى جميع حبات الذرة.

ثم يغطى الوعاء بإحكام ويترك على النار حتى ينضج بالكامل ويتم معرفة ذلك عندما يتوقف صوت فرقعة الفشار.

بعد ذلك يتم نقل الفشار من الوعاء إلى طبق التقديم لكي يتم تناوله.

ويقدم الفشار ساخنًا لأن مذاقه يتغير عندما يترك فترة من الوقت.

في نهاية مقال طريقة عمل الفشار مقرمش يتم تحضير الفشار بكل سهولة، وبدون أي تكلفة وذلك لأن الفشار لا يحتاج إلى مكونات كثيرة، لذلك من خلال خطوات بسيطة ومقادير دقيقة يتم الحصول على أفضل طعم للفشار.