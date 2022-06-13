طريقة تفتيح المناطق الداكنة بالجسم والنتيجة من أول جلسة

تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من حدوث بعض التصبغات بالجسم في مختلف المناطق. والتي قد تحدث نتيجة الكثير من العوامل المختلفة ، منها العوامل الجوية كالشمس والأتربة وغيرها. والتي تعمل على أكسدة البشرة بشكل سريع مما يجعلها عرضة للتصبغات بشكل دائم. أيضا التعرض للمواد الكيميائية المختلفة مثل الكلور الموجود بحمامات السباحة .والذي يؤثر على الجسم بشكل كبير ويسرع من حدوث التصبغات خاصة عند التعرض لأشعة الشمس معه.وبعيدا عن الكثير من المنتجات المختلفة التي تعمل على تفتيح البشرة والجسم ولكن قد تؤدي إلى أضرار مستقبلية. أو نتائج عكسية عند التوقف عن استخدامها. لذا يتجه الكثيرون الآن للوصفات الطبيعية الآمنة التي لاتسبب أي نوع من أنواع الضرر على الجسم أو البشرة. ولا تؤدي إلى أي تأثير سلبي عند إيقافها.

مكونات وصفة تفتيح المناطق الداكنة في الجسم

اليوم سنقوم بتطبيق وصفة بسيطة وسهلة للغاية ومن الممكن إستخدامها على أي منطقة بالجسم. وهي صالحة لتفتيح المناطق الحساسة بشكل آمن وفعال. وننوه بأن التكرار الدائم للوصفة سيعطي نتيجة مذهلة في وقت قصير للغاية. مع الحفاظ على عدم التعرض لآشعة الشمس القوية أثناء أستخدامها حتى يكون التأثير سريع. ولعمل وصفة اليوم نحتاج إلى المكونات التالية:

ليمونه

ملعقة كبيره ماء الورد

ملعقة صغيرة من زيت اللوز

ملعقة صغيره عسل نحل

ملعقة صغيرة حليب بودر

طريقة تفتيح المناطق الداكنة بالجسم

يتم تطبيق تلك الوصفة على خطوتين الخطوة الأولى: نستخدم فيها عصير نصف ليمونه مع ماء الورد . وبواسطة قطنه نقوم بوضع الخليط على المناطق المراد تفتيحها بالجسم وتركه لمدة تلت ساعه ثم شطفه بالماء الفاتر. ويمكن تطبيق تلك الخطوة بشكل منفصل مرتين يوميا للحصول على نتيجة سريعه.

أما الخطوة الثانية فنستخدم فيها باقي المكونات زيت اللوز والعسل والحليب البودر وعصير نصف الليمونه. حيث نقوم بخلطهم معا لعمل الماسك ونقوم بفرده على كافة المناطق الداكنة بالجسم ويترك على الجسم لمدة تلت ساعه. ثم يشطف بالماء البارد ويفضل تكرار تلك الوصفة أربعة مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرغوبة في التفتيح من أول أسبوع وسنلاحظ نتيجة جيدة من أول مرة.