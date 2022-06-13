أحلي من جاد والتابعي.. سر طعمية المحلات وسر الخلطة الاصلية مقرمشة ولذيذة

دائمًا ما يتم البحث بصورة مستمرة عن سر طعمية المحلات داخل عمليات البحث من جانب فئة كبيرة من الناس، وذلك يرجع إلى أن الطعمية تكاد تكون من أشهر الأكلات التي يفضلها كل بيت مصري، لكن من الصعب أن يتوصلوا إلى نفس مذاق المحلات المتخصصة في إعدادها، لكن هذا الأمر سيزال تمامًا عند عرضنا المفصل لهذا المقال.

سر طعمية المحلات

لكي نصل إلى السر الخاص بمذاق طعمية المحلات، فعلينا الالتزام بكافة المقادير وخطوات التحضير الآتي ذكرها:

مقادير عجينة الطعمية

500 جرام من الفول المدشوش.

نصف كوب من الشبت المقطع.

ونصف كوب من القوم المقطع.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المقطعة.

بصلة كبيرة الحجم مقطعة.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقتان كبيرتان بيكينج باودر.

ملعقة كبيرة كزبرة جافة.

كمية من زيت النباتي للقلي.

طريقة عمل الطعمية زي المحلات

في بداية الأمر نقوم بإحضار خلاط كهربائي ونضيف بداخله نصف كمية الفول مع نصف كمية الخضار والبصل والثوم.

بعد ذلك نبدأ بعملية ضرب المكونات معًا بواسطة استخدام الخلاط الكهربائي، حتى نتحصل على قوام عجينة الطعمية الناعم.

ثم نقوم بإفراغ الخليط داخل إناء، ومن بعدها نقوم بتكرار نفس العملية مجددًا مع المتبقي من الكمية.

بعد ذلك نقوم بوضع النصف الأول من الخليط مع الآخر، وذلك مع إضافة البيكينج باودر والتوابل.

ثم تأتي خطوة وضع الخيط مرة أخرى داخل الخلاط الكهربائي، ويتم خلط المكونات حتى نتحصل على قوام متجانس تمامًا.

بعد ذلك يتم ترك العجينة الخاصة بالطعمية لمدة زمنية تقدر بحوالي ساعة حتى ترتاح.

ومن ثم نقوم بإحضار طاسة كبيرة الحجم على النار، ونضع بها كمية من الزيت.

بعد ذلك تأتي خطوة تشكيل أقراص من عجين الطعمية، ونضعها داخل الزيت.

ثم بعد أن يتغير لون الطعمية ويتم تحميرها بالشكل المطلوب، فهنا تكون الطعمية جاهزة للخروج من على النار.

وفي الختام نكون قد طرحنا لكم سر طعمية المحلات المقرمشة، وبذلك نستطيع أن نقول وداعًا لفشل إعداد الطعمية داخل المنزل، فكل ما علينا القيام به هو الالتزام الحرفي بكافة المقادير وخطوات التحضير، وسنتوصل إلى مذاق مميز للطعمية يشبه أشهر المطاعم المتخصصة في إعدادها بصورة كبيرة.