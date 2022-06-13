كيف تعتني ببشرتك في الصيف وأهم الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على بشرة صافية في الصيف

البشرة في الصيف تتعرض لآشعة الشمس وتفرز الكثير من الدهون في فصل الصيف مما يعرضها إلى ظهور حب الشباب والبذور السوداء إذا لم يتم تنظيفها والعناية بها باستمرار، ولذلك سنقدم لكم اليوم خطوات يجب اتباعها يوميا حتى لا تتعرض البشرة في فصل الصيف للحبوب أو البذور أو الاسمرار.

خطوات العناية بالبشرة في فصل الصيف

تنظيف الوجه: يجب تنظيف البشرة أربع مرات يوميا في فصل الصيف باستخدام غسول مصنوع من الجل مناسب مع نوع البشرة، كما يجب الاهتمام بالبشرة وتقشيرها مرة في الشهر سواء في المنزل أو عند مركز تجميل فذلك يعمل على منع ظهور التجاعيد والبذور السوداء ويساعد في نضارة البشرة.

يجب تنظيف البشرة أربع مرات يوميا في فصل الصيف باستخدام غسول مصنوع من الجل مناسب مع نوع البشرة، كما يجب الاهتمام بالبشرة وتقشيرها مرة في الشهر سواء في المنزل أو عند مركز تجميل فذلك يعمل على منع ظهور التجاعيد والبذور السوداء ويساعد في نضارة البشرة. الحماية من الشمس: يجب استخدام واقي الشمس المناسب للبشرة قبل التعرض لآشعة الشمس صباحا، حتى لا تؤذي البشرة لأن آشعة الشمس تكون قوية من وقت الظهر إلى العصر.

يجب استخدام واقي الشمس المناسب للبشرة قبل التعرض لآشعة الشمس صباحا، حتى لا تؤذي البشرة لأن آشعة الشمس تكون قوية من وقت الظهر إلى العصر. استخدام التونر: يجب استخدام التونر لأنه يعمل على غلق مسام البشرة، مما يمنع ظهور البذور السوداء الناتجة من المسام الواسعة، ومن الممكن استخدام ماء الورد كتونر مناسب للبشرة.

يجب استخدام التونر لأنه يعمل على غلق مسام البشرة، مما يمنع ظهور البذور السوداء الناتجة من المسام الواسعة، ومن الممكن استخدام ماء الورد كتونر مناسب للبشرة. ترطيب البشرة: يجب شرب الكثير من الماء في فصل الصيف، للحفاظ على رطوبة البشرة كما يجب استخدام نوع مرطب مناسب للبشرة حتى في فصل الصيف، للحفاظ على البشرة ناعمة وصحية.

يجب شرب الكثير من الماء في فصل الصيف، للحفاظ على رطوبة البشرة كما يجب استخدام نوع مرطب مناسب للبشرة حتى في فصل الصيف، للحفاظ على البشرة ناعمة وصحية. استخدام كريم العيون: يجب استخدام كريم للعيون يومي لمنع ظهور تجاعيد تحت العين وأيضا لعلاج الهالات السوداء، ومن الممكن وضعه ليلا فقط قبل النوم، كما يجب ترطيب الشفاه.

يجب استخدام كريم للعيون يومي لمنع ظهور تجاعيد تحت العين وأيضا لعلاج الهالات السوداء، ومن الممكن وضعه ليلا فقط قبل النوم، كما يجب ترطيب الشفاه. إزالة المكياج: يجب إزالة المكياج عند الرجوع إلى المنزل باستخدام مزيل مكياج طبي مناسب، ثم غسل البشرة بالماء والغسول ووضع مرطب مناسب.

العناية بالبشرة الدهنية في الصيف

يجب مراعاة عدة أمور للبشرة الدهنية خاصة في فصل الصيف وهي كالتالي: