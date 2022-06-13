نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكه قدره قادر بدون فرن أو بيض ألذ حلى بارد ممكن تدوقيه في المقال التالي

تبحث الأمهات دائما عن أصناف مختلفة من الحلويات التي تساعد على ترطيب الجسم وتقليل الشعور بالحرارة في فصل الصيف، وتعد كيكه قدره قادر من أنواع الحلويات المناسبة لهذا الوقت لاحتوائها على قيمة غذائية عالية لوجود الحليب والكراميل والكاكاو واليوم نقدم لكم طريقة سهلة ومضمونة لعمل كيكه قدره قادر الباردة بدون فرن بمكونات بسيطة فتابعونا. طريقة عمل كيكة قدره قادر باردة بدون فرن المكونات: كوب إلا ربع سكر.

ملعقة كبيرة ماء. مكونات الطبقة الثانية: 2 كوب حليب.

عبوة كريم كراميل.

فانيليا.

ربع كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة نشا. مكونات الطبقة الثالثة: نصف كوب حليب بودرة.

2 كوب ماء.

ربع كوب سكر.

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.

2 ملعقة كبيرة نشا.

عبوة كريم كراميل. طريقة التحضير: نحضر مقلاة غير لاصقة ونضيف بداخلها السكر مع الماء ويرفع على النار بدون تحريك عندما يبدأ السكر في تغيير لونه. نقلب حتى نحصل على اللون المطلوب ثم يصب في قالب الكيك ونتركه جانبا لكي يبرد ونجهز الطبقة الثانية في وعاء عميق. نضع الحليب مع النشا والسكر وعبوة كريم الكراميل ونقلب المكونات على البارد حتى تتجانس ثم ترفع على نار متوسطة. نستمر في التقليب لكي نحصل على قوام كريمي متماسك ثم نضيف الفانيليا ويرفع من النار ويصب فوق الكراميل. عندما يهدأ الخليط يوضع في الثلاجة والآن نجهز الطبقة الثالثة نضع جميع المكونات في قدر ونقلب حتى تذوب النشا والكاكاو. ثم يرفع على النار ونقلب عندما يتجانس الخليط يصب فوق الطبقة الثالثة وندخله الثلاجة لمدة 3 ساعات ثم يقطع ويقدم وبالهنا والشفا. حلى بارد بدون فرن أو بيض المكونات: 2 عبوة من الكريم كراميل.

3 أكواب من الحليب.

ربع كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

200 جرام بسكويت.

ملعقة كبيرة زبدة. طريقة التحضير والاستخدام: نطحن البسكويت مع الزبدة في الكبة ثم يوضع في صينية ونجهز طبقة الكريم كراميل عن طريق وضع الحليب مع الكريم كراميل. والسكر والفانيليا ويمكن إضافة ملعقة من النشا ويرفع على النار حتى يتجانس ويصبح القوام مناسب ويصب فوق البسكويت. عندما يهدأ الخليط يوضع في الثلاجة ثم يزين الوجه بأكياس الكراميل الموجودة في عبوات ويقطع وبالهنا والشفا. حلى كريم كراميل بارد المكونات: عبوة بسكويت.

كوب حليب.

علبة ونصف من القشطة.

2 ظرف كريمة خفق.

كوب ونصف من الكريمة السائلة.

2 ملعقة من الكاكاو.

2 ظرف كريم كراميل. طريقة التحضير: نغمس البسكويت في الحليب ويرص في صينية بيركس وفي الخلاط نضع باقي المكونات ما عدا الكاكاو ونخفق لمدة 5 دقائق. نصب كمية مناسبة من المزيج فوق طبقة البسكويت ونكرر نفس الخطوة حتى تنتهي الكمية والوجه يزين بالكاكاو ثم توضع في الثلاجة وتقدم. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكه قدره قادر بدون فرن أو بيض ألذ حلى بارد ممكن تدوقيه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكه قدره قادر بدون فرن أو بيض ألذ حلى بارد ممكن تدوقيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.