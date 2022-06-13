نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيت سحري مضاد للشيخوخة يحفز الكولاجين ويملأ التجاعيد العميقة والخطوط الدقيقة في المقال التالي

زيت سحري مضاد للشيخوخة يحفز الكولاجين ويملأ التجاعيد العميقة والخطوط الدقيقة، وصفة اليوم هي تحضير زيت طبيعي سحري لشد بشرة الوجه المترهلة ويزيل التجاعيد، و تحضير هذا الزيت نحتاج إلى أوراق الغار فهي تحارب التجاعيد وتمنع ظهورها، كما أنها توهج البشرة وتزيل التصبغات وسنحتاج أيضاً إلى اليانسون النجمي فهو غني بمضادات الأكسدة التي تؤخر ظهور التجاعيد، بالإضافة إلى فيتامين ه‍ فهو يملأ التجاعيد العميقة والخطوط الدقيقة. زيت سحري مضاد للشيخوخة يحفز الكولاجين يتكون الزيت من العناصر التالية: 10 أوراق من أوراق الغار.

نصف كوب صغير من اليانسون النجمي.

نصف كوب من زيت الزيتون.

كبسولة فيتامين ه‍.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة تحضير الزيت وتطبيقه على البشرة خذ أوراق الغار و قم بطحنها في المطحنة الكهربائية لكي تحصل على بودرة أوراق الغار.

اطحن أيضاً اليانسون النجمي في المطحنة الكهربائية لكي تحصل على مسحوق اليانسون النجمي.

ضع زيت الزيتون في برطمان زجاجي وأضف إليه مقدار ملعقة من مسحوق أوراق الغار ملعقة من مسحوق اليانسون النجمي.

اخلط المكونات جيداً ثم قم بإغلاق البرطمان بإحكام ثم ضعي البرطمان في حمام مائي. طريقة تطبيق الطريقة على البشرة اترك البرطمان على النار لمدة 10 دقائق ثم قم بتصفية الخليط بواسطة طبقة من القطن في مصفاة لاستخراج الزيت فقط بخلاصة المكونات.

وبهذا نكون قد حصلنا على زيت من أقوى الزيوت في إزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة ويشد البشرة.

أضف كبسولة فيتامين ه‍ إلى الزيت مع إضافة زيت اللوز الحلو وامزج جيداً.

احتفظ بهذا الزيت في برطمان زجاجي صغير ويمكنك الاحتفاظ به في مكان جاف لفترة طويلة. زيت بديل طبيعي للبوتوكس طبقي هذا الزيت على بشرة وجهك قبل النوم ثم دلكي بشرتك جيداً بحركات دائرية لطيفة حتى تمتص بشرتك الزيت.

اتركي الزيت على بشرتك طوال الليل وفي الصباح اغسلي بشرتك بالماء الدافئ والغسول الخاص بك.

كرري تطبيق هذا الزيت بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج فستحصل على بشرة مشدودة من أول إستخدام وستختفي التجاعيد نهائياً من الأسبوع الأول للحصول على نتيجة فعالة. عمر شويل - جدة زيت سحري مضاد للشيخوخة يحفز الكولاجين ويملأ التجاعيد العميقة والخطوط الدقيقة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيت سحري مضاد للشيخوخة يحفز الكولاجين ويملأ التجاعيد العميقة والخطوط الدقيقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.