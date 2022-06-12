مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها وعمرها ما هتفك منك بطعم احلي من الجاهز

كفتة الأرز هي أحد الاكلات المصرية المشهورة، حيث أن تلك الأكلة تعتبر وجبة غذائية متكاملة، لأنها تتكون من مكونات كثيرة، ومذاقها رائع ولذيذ، وتعتبر كفتة الأرز من الأكلات المفضلة للأطفال وللكبار، وهذه الأكلة ترتبط كثيرا بذكريات الطفولة، حيث كانت تحضرها الأمهات والجدات في ليلة العيد، وتنضج تلك الأكلة على مرحلتين، حيث يتم تحميرها في الزيت، ثم وضعها في الصلصة، وعندما كنا صغار كنا نسرق الكفتة من الأم عند تحميرها قبل وضعها في الصلصة، وهذا لأنها مقرمشة ولذيذة ومشبعة جدا.

مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها

يمكن تحضير كفتة الأرز بكل سهولة في المطبخ، وتجنب شرائها جاهزة من السوبر ماركت، لأنها غير مضمونة، حيث يتم تحضيرها من خلال إتباع الخطوات التالية:

المكونات

كيلو لحم بدون دهن.

نصف كيلو من الأرز الأبيض.

2 ملعقة من السبعة بهارات.

ملح وفلفل أسود

نصف ملعقة كمون.

بقدونس وشبت مفرومين.

فلفل رومي أو حار.

رشة نعناع أخضر مفروم.

7 فصوص ثوم.

2 بصل.

طريقة تحضير كفتة الأرز في البيت

يتم تشغيل الكبة الكهربائية أولا.

ثم نفرم اللحم بها.

ثم يتم تشغيل المطحنة الكهربائية لطحن الأرز وتنعيمه.

ثم يتم إضافة الأرز للحم المفروم، ونطحنهم معا.

ثم نقوم بإضافة باقي المكونات بالكامل تدريجيا.

ثم يتم تشكيل الكفتة على شكل أصابع.

ثم يتم تحميرها في زيت ساخن.

ثم يتم تخزينها في الفريزر لوقت الاستخدام.

يتم إضافة كفتة الأرز في الصلصة المعدة مسبقا بالبصل والثوم، ونتركها في الصلصة حتى تنضج.

تقدم كفتة الأرز الساخنة مع الأرز الأبيض والبطاطس المحمرة والمخلل.

اسرار نجاح كفتة الأرز

يوجد بعض العوامل التي تؤدي إلى نجاح وصفة الأرز، حيث يجب إتباع النقاط التالية: