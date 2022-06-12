حلوى سريعة بأسهل وأسرع طريقة وبمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ وروعة

حلوى سريعة ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، ولشكلها الخرافة أيضا، كما أنها طريقة مبتكرة لعمل الحلويات، لذا سوف نقدم لكم طريقة صنعها بطريقة سهلة ومضمونة، وبمكونات بسيطة، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضاً، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كعك الناعم وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلوى سريعة بكل سهولة، بألذ الوصفات، وبأقل تكلفة.

مكونات حلوى سريعة

تتكون حلوى سريعة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

بيضة.

رشة ملح.

نصف كوب سكر ناعم.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة من الفول السوداني المحمص ومطحون ناعم.

باكيت فانيليا.

5 جم بيكنج بودر.

2 كوب إلا ربع دقيق.

للتزيين

صوص الكراميل أو صوص التوفي

مربى المشمش أو مربى البرتقال.

فول سوداني محمص ومطحون خشن.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلوى سريعة بخطوات سهلة وبسيطة وبطريقة شهية وبدون مجهود كبير وفي وقت قصير وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيضة والملح والسكر والزيت، ثم نقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط

ثم نضيف الفول السوداني والنشا ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف كوب من الدقيق والبيكنج بودر ونلم العجين باليد حتى يختفي الدقيق.

بعد ذلك نضيف الكمية المتبقية من الدقيق بالتدريج ونلم العجين باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة.

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

ثم نشكل العجينة إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم ونرصهم في الصينية ونباعد بينهم.

بعد ذلك نحضر غطاء زجاجة، ثم نضغط به على الكرات لنقوم بعمل فجوة في كل كرة.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 170 درجة مئوية من أسفل ونتركها حتى تنضج، ثم نشغل النار من أعلى لكي تتحمر وجه الحلوى.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن.

ثم نغمس وجه الحلوى في مربى المشمش، ثم في الفول السوداني.

ثم نضع صوص الكراميل بعدما برد قليلا في كيس حلواني.

بعد ذلك نملأ تجويف الحلوى بصوص الكراميل.

ثم نقدم حلوى سريعة في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صوص الكراميل

المكونات

200 جرام سكر.

200 مل من الحليب السائل.

١٠٠ جرام حليب بودرة.

رشة ملح.

45 جرام زبدة.

طريقة التحضير