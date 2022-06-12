وداعا للبخاخ وصفة منقوع القرنفل لعلاج الربو وتنقية الرئة ومطهر للفم واللثة ومسكن للألم

وصفة منقوع القرنفل من الوصفات الطبيعية التي كان يتم إجراؤها في الطب الشعبي في الفترات الأخيرة، حيث أنه أيضا أثبتت التجارب أنه يكون مهم في تطهير اللثة والتخلص من مشاكل الجهاز التنفسي، كما أنه أيضا يعمل على تسكين الآلام وغيرها من الفوائد الطبيعية التي يوفرها القرنفل بشكل عام، وسوف نوضح أبرز الفوائد من خلال المقال.

منقوع القرنفل لعلاج الجهاز التنفسي

من أبرز الفوائد التي وفرها القرنفل لكل المرض. هو حل مشاكل الجهاز التنفسي والعمل على التخلص من كل مشاكل السعال أما بالنسبة لطريقة استخدامه فإنها تكون بالخطوات التالية:

حيث أنه تحتاج أن تقوم بوضع القرنفل في كوب كبير من الماء ونتركه فترة من الوقت ربما من الليل حتى الصباح الباكر.

وفيما بعد يتم تناوله.

ومن الممكن أيضا أن يتم غلي القرنفل مع الماء والاستفادة من العصارة الخاصة به.

ومن أجل تحلية المشروب من الممكن أن يتم وضع ملعقة من العسل.

يجب تناول هذا الخليط مرتين في اليوم صباحا ومساء.

تناول القرنفل لعلاج اللثة والتخلص من آلام الأسنان

أثبتت التجارب أن القرنفل لا يستخدم في حل مشاكل الجهاز التنفسي فقط بل إنه باستخدام أيضا في تسكين الآلام الاسنان كما أنه ضروري لصحة الاسنان: