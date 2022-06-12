نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة كريم الحلبة والنشا يزيل تجاعيد السنين ويفتح البشرة ويجعل الخدود ممتلئ وجميلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد كريم الحلبة والنشا، من الكريمات الرائعة التي تساعد على تبييض البشرة النعومة ويجعل الخدود ممتلئ وجميلة، كما يساعد على ترطيب وحماية البشرة من الجفاف، وهو من المقشرات الطبيعية التي تلعب دور كبير فتجديد خلايا البشرة التالفة وتعيد إصلاحها من جديد، وأثبت دراسات علمية أن مفعول الكريم يتغلغل سريعاً داخل مسام الجلد فيعمل على إزالة التجاعيد من البشرة نهائياً ويزيد من نضارتها وجمالها، كما يعمل الكريم بشكل فعال على حماية البشرة من الدهون الزائدة التي تسبب الاسمرار والبقع الداكنة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الحلبة والنشا الأسطورة لإزالة تجاعيد السنين ونفخ الخدود بشكل رائع بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات عمل كريم الحلبة والنشا سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية بكل سهولة وهى كما يلي:- كوب من مغلي الحلبة.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير كريم الحلبة والنشا الأسطورة لتفتيح البشرة وإزالة تجاعيد السنين في أسرع وقت وهى كالتالي:- نحضر وعاء ونضع به مغلي الحلبة ونضيف إليه النشا، والكركم ونقلبهم مع بعض جيداً. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى تمتزج المكونات تماماً ويصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد، ثم نضيف الزيوت الطبيعية ونقلب برفق حتى يصبح الخليط مثل الكريم تماماً. نضع الكريم في علبة متوسطة الحجم، ثم نقوم باستخدام الكريم كل ليلة على البشرة قبل النوم مباشرة ويترك لمدة عشرين دقيقة ويتم غسله بالماء البارد. فوائد كريم الحلبة والنشا للبشرة يمتلك الكريم العديد من الفوائد الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يساعد على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد.

يخفي علامات تقدم السن والشيخوخة المبكرة.

كما يساعد على توحيد لون البشرة ويجدد الخلايا الميتة.

يجعل البشرة أكثر نعومة وحيوية ويعيد إصلاحها من جديد.

كما يعمل على أغلق مسام البشرة الواسعة التي تسبب تراكم الدهون.

يعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة الخلايا الميتة والاسمرار نهائياً.

يلعب دور كبير في إخراج الدهون الزائدة والقضاء عليها نهائياً. ماسك الخميرة والحلبة لتبييض البشرة سوف نتعرف على مكونات الماسك وطريقة تحضيره وهى كما يلي:- نقوم بخلط ملعقة من الخميرة البيرة، مع ملعقة من الحلبة المطحونة، وملعقة من العسل، ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وملعقة صغيرة من الزبادي ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات. ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء البارد حتى تتفتح المسام، ثم نقوم بتوزيع الماسك على الوجه ويترك لمدة عشرين دقيقة ويتم غسله الماء البارد وسوف تلاحظين الفرق بنفسك. ماسك العسل والحلبة لتسمين الوجه سوف نتعرف على طريقة تحضير الماسك بكل سهولة وهى كما يلي:- نقوم بطحن ملعقة كبيرة من بذور الحلبة حتى تصبح ناعمة للغاية.

ثم نضيف عليها ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من عسل النحل ونقلبهم مع بعض.

نقوم بفرد الماسك على الوجه بالتساوي ويترك لمدة ساعة كاملة حتى يجف تماماً.

ثم نقوم بفرك الماسك جيداً بواسطة اليد، ويتم غسل الوجه بالماء البارد. ماسك الحلبة والزبادي لترطيب البشرة سوف نتعرف على طريقة تحضير الماسك وهى كما يلي:- نقوم بخلط ملعقة من الزبادي مع ملعقة من الحلبة المطحونة، ونصف ملعقة من عصير الليمون ونقلبهم مع بعض. ثم نقوم بتوزيع الخليط على الوجه ويترك حتى يجف تماماً، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين نضارة بشرتك. يفضل وضع الماسك على الوجه بشكل منتظم حتى نتمتع ببشرة مشرقة وجميلة كبشرة ملكات الجمال.

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