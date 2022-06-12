نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير المعمول السوري بالطحين بالبيت خطوة خطوة في المقال التالي
المعمول هو إحدى المعجونات التى يفضلها الأطفال والكبار وذلك لمذاقة الفريد كما له أهمية غذائية عالية بسبب احتوائه على عناصر غذائية متنوعة كما تفضل كل سيدة عربية أن تقدم لأسرتها ما يفضلونة من خلال تصنيعة في المنزل بأقل التكاليف وأيضاً بأفضل جودة ومن خلال مقالنا بموقع ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمول بالبيت.
مكونات تحضير المعمول السوري بالبيت
من أجل تحضير أفضل معمول سوري بالبيت لابد من تحضير المكونات بمقادير مظبوطة وأيضاً إتباع الخطوات بالترتيب ومن خلال تلك المقال نقدم في البداية مكونات تحضير المعمول السوري بالبيت
- نحضر 5 أكواب من الدقيق.
- ثم نحضر كوب ونصف من السمن بدرجة حرارة الغرفة.
- نحضر أيضاً 6 معالق من الحليب كبيرة.
- كذلك إحضار أربعة معالق من السكر الناعم.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- أيضاً ملعقتان كبيرتان من ماء الزهر.
- نصف ملعقة صغيرة من المحلب.
مقادير حشوة المعمول السوري
يمكن حشو المعمول بعدة أنواع مختلفة من الحشو فنتحدث اليوم عن حشو المعمول السوري بالتمر ولتحضير الحشو لابد من إحضار المقادير التالية
- نصف كيلو من التمر المنزوع منه النواة.
- إحضار ملعقة كبيرة من السمن بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
- نصف ملعقة صغيرة من هيل مطحون.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
خطوات تحضير المعمول بالبيت
عن طريق السطور القليلة القادمة سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل المعمول السوري بالبيت بكل سهولة وأيضاً بكل دقة وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية
- في وعاء على نار هادئة يتم إذابة السمن ثم ترفع من على النار.
- في وعاء آخر يتم وضع السمن ثم يتم إضافة السكر بالتدريج مع التقليب المستمر
- بعد ذلك يتم إضافة الدقيق مع التقليب الجيد.
- ثم بعد التأكد من الخلط الجيد يتم تغطية العجين وتركها بالثلاجة لترتاح لمدة نصف ساعة على الأقل.
- ثم يتم إضافة ماء الزهر وأيضاً ماء الورد مع الخلط الجيد والمستمر.
- كذلك يتم إضافة الحليب بالتدريج مع التحريك المستمر والجيد ثم نترك مرة أخرى لمدة نصف ساعة.
- في إناء آخر يتم وضع التمر مع السمن والقرفة و الهيل مع التقليب الجيد ثم يتم تشكيل الحشو إلى كرات صغيرة الحجم.
- نحضر العجين ويتم تقسيمها إلى كرات متناسبة الحجم ويتم حشوها بالتمر.
- ثم يتم تشكيل كرات العجين بعد حشوها بالتمر في قوالب المعمول .
- يتم بعد ذلك وضع المعمول في صوانى وتوضع في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى ينضج.
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