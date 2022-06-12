طريقة تحضير المعمول السوري بالطحين بالبيت خطوة خطوة

المعمول هو إحدى المعجونات التى يفضلها الأطفال والكبار وذلك لمذاقة الفريد كما له أهمية غذائية عالية بسبب احتوائه على عناصر غذائية متنوعة كما تفضل كل سيدة عربية أن تقدم لأسرتها ما يفضلونة من خلال تصنيعة في المنزل بأقل التكاليف وأيضاً بأفضل جودة ومن خلال مقالنا بموقع ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمول بالبيت.

مكونات تحضير المعمول السوري بالبيت

من أجل تحضير أفضل معمول سوري بالبيت لابد من تحضير المكونات بمقادير مظبوطة وأيضاً إتباع الخطوات بالترتيب ومن خلال تلك المقال نقدم في البداية مكونات تحضير المعمول السوري بالبيت

نحضر 5 أكواب من الدقيق. ثم نحضر كوب ونصف من السمن بدرجة حرارة الغرفة. نحضر أيضاً 6 معالق من الحليب كبيرة. كذلك إحضار أربعة معالق من السكر الناعم. ملعقتان كبيرتان من ماء الورد. أيضاً ملعقتان كبيرتان من ماء الزهر. نصف ملعقة صغيرة من المحلب.

مقادير حشوة المعمول السوري

يمكن حشو المعمول بعدة أنواع مختلفة من الحشو فنتحدث اليوم عن حشو المعمول السوري بالتمر ولتحضير الحشو لابد من إحضار المقادير التالية

نصف كيلو من التمر المنزوع منه النواة. إحضار ملعقة كبيرة من السمن بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة. نصف ملعقة صغيرة من هيل مطحون. ملعقة كبيرة من ماء الورد.

خطوات تحضير المعمول بالبيت

عن طريق السطور القليلة القادمة سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل المعمول السوري بالبيت بكل سهولة وأيضاً بكل دقة وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية