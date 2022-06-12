اصنعي بنفسك صابونة القهوة الرهيب أقوى بوتكس طبيعي لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد

صابونة القهوة ، من المستحضرات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة ومنحها النضارة والنعومة في أسرع وقت، كما تساعد على إعطاء البشرة الإشراق وحيوية طول العمر، وهى تتميز بقوتها الفعالة على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم وإزالة الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس وحبوب المزعجة، كما تساعد على تنعيم البشرة وحمايتها من الجفاف بفضل احتوائها على بعض الزيوت الطبيعية، وهى من المستحضرات الجميلة التي تتميز بخصائصها الفعالة على حماية البشرة من عوامل الطبيعة الضارة التي تسبب مشاكل البشرة المزعجة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صابونة القهوة الرهيب لشد البشرة وإزالة التجاعيد في دقائق بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل صابونة القهوة الرهيب

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

نصف كوب من صابون الجلسرين المبشور. كوب من الماء الساخن. ملعقتين من مسحوق القهوة الناعم. ملعقة كبيرة من زيت النعناع. ملعقة كبيرة من النشا. ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة القهوة لشد البشرة وتبييضها في دقائق بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الماء الساخن، والقهوة، والنشا ونقلبهم جيداً مع بعض حتى يذوب الخليط تماماً، ثم نقوم بإضافة الصابون المبشور ونقلب حتى يذوب الصابون ويصبح كريمي.

نقوم بإضافة زيت النعناع، وزيت الزيتون ونقلب حتى تمتزج المكونات مع بعضها، ثم نضع الوعاء على النار ونقلب برفق حتى يصبح الخليط كريمي القوام.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد، ثم نحضر قوالب الصابون وندهنها بقليل من زيت الزيتون، ونضع بها الخليط ونتركها في الهواء لمدة يوم كامل على تتماسك جيداً.

يفضل استخدام الصابون مرتين يومياً صباح ومساء حتى تتفتح البشرة وتصبح ناعمة وخالية من التجاعيد.

فوائد صابونة القهوة للبشرة

توجد بعض الفوائد المذهلة التي تخص جمال البشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

تحتوي على بعض المواد المضادة للأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من علامات تقدم العمر. تساعد على تجديد الخلايا الميتة ويعيد لها شبابها ويجعلها تبدو أصغر سناً. تعمل على أغلق المسام الواسعة ويزيل الدهون والبثور السوداء التي تتراكم داخلها. تساعد للبشرة النعومة والحيوية ويجعل ملمسها ناعم كالحرير. تعمل على توحيد لون البشرة ويعيد لها حيويتها ويجعلها مشرقة وجميلة.

ماسك القهوة والزبادي لتبييض البشرة